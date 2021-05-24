Розправа на камеру. За справу бійки між неповнолітніми взялась поліція
Потерпіла з заявою до поліції не звернулась
Поліцейські Білоцерківщини встановлюють обставини бійки між неповнолітніми дівчатами у місцевій лісосмузі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Про бійку між підлітками поліція дізналась під час моніторингу інтернет-ресурсів. Подію зареєстрували у відповідних обліках та розпочали перевірку.
Встановлено, що 17-річна дівчина нанесла удари 13-річній знайомій. За попередніми даними, причиною такої поведінки дівчат став виниклий напередодні конфлікт.
На даний час потерпіла з заявою до поліції не звернулась. Поліцейські опитали старшу дівчину, яка пояснила свій вчинок образою молодшої в бік її батьків. Дівчина жалкує про такий вчинок і зрозуміла, що вчинила неправильно вже згодом.
Поліція звертається до батьків та осіб, які їх замінюють: «Недостатня увага до виховання дітей призводить до подібних наслідків, тому вкотре закликаємо, приділяйте дітям час, цікавтесь їхнім дозвіллям та роз'яснюйте загальноприйняті правила поведінки».
Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області дві дівчини побили 13-річну знайому, розправу дівчата зняли на відео.
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