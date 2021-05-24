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    Розправа на камеру. За справу бійки між неповнолітніми взялась поліція

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    Поліцейські опитали 17-річну дівчину, яка нанесла удари 13-річній знайомій - Розправа на камеру. За справу бійки між неповнолітніми взялась поліція
    Поліцейські опитали 17-річну дівчину, яка нанесла удари 13-річній знайомій
    Фото: Нацполіція

    Потерпіла з заявою до поліції не звернулась

    Поліцейські Білоцерківщини встановлюють обставини бійки між неповнолітніми дівчатами у місцевій лісосмузі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Про бійку між підлітками поліція дізналась під час моніторингу інтернет-ресурсів. Подію зареєстрували у відповідних обліках та розпочали перевірку.

    Встановлено, що 17-річна дівчина нанесла удари 13-річній знайомій. За попередніми даними, причиною такої поведінки дівчат став виниклий напередодні конфлікт.

    На даний час потерпіла з заявою до поліції не звернулась. Поліцейські опитали старшу дівчину, яка пояснила свій вчинок образою молодшої в бік її батьків. Дівчина жалкує про такий вчинок і зрозуміла, що вчинила неправильно вже згодом.

    Поліція звертається до батьків та осіб, які їх замінюють: «Недостатня увага до виховання дітей призводить до подібних наслідків, тому вкотре закликаємо, приділяйте дітям час, цікавтесь їхнім дозвіллям та роз'яснюйте загальноприйняті правила поведінки».

    Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області дві дівчини побили 13-річну знайому, розправу дівчата зняли на відео.

    Як повідомлялося, в Україні проблема булінгу стала помітнішою. За два роки в суді розглянуто близько 600 справ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    В українських школах часто фіксують випадки булінгу. В одній із територіальних громад Житомирського району підліток заради розваги булив на навчальних веб-платформах учителів, попередньо зламавши їх акаунти.

    У Черкасах батьки учнів звинуватили вчительку молодших класів у булінгу. Дітей начебто обзивають, батьків шантажують. На Херсонщині школярі труїли 13-річну однокласницю, розсилаючи її інтимні фото.

    Штраф у розмірі 850 гривень отримала матір школяра, який вчиняв булінг (цькування) щодо вчителя української мови та літератури.

    На Сумщині вчитель креслення силою виштовхав ученицю з класу. Відео потрапило в соцмережі.

    Київський молодіжний центр запускає спеціальний проєкт із протидії булінгу. Як зазначають ініціатори, проєкт розроблений для педагогів, батьків, психологів, а також учнів.

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    Теги: Національна поліція України діти бійка Київщина булінг
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    Розправа на камеру. За справу бійки між неповнолітніми взялась поліція