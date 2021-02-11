Розчищення Києва: дорожники вивозять з вулиць гори снігу (фото)

Вже кілька днів дорожники активно вивозять сніг із Києва

Сьогодні, 11 лютого, дорожні служби продовжують очищати Київ від снігу. Вночі працювало 418 одиниць спецтехніки. Зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи очищали 251 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Кілька днів дорожники активно вивозять сніг із вулиць, площ і тротуарів міста. За останню добу було вивезено 3953 тонни.

Упродовж дня прогнозуються значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.

«Просимо не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах. За можливості, надавайте перевагу у русі спецтранспорту, який очищає вулиці», – закликали дорожники водіїв.

Як повідомляли синоптики, 11 лютого в Україну прийде черговий циклон із Балкан.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.