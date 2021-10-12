Прокуратура вже втретє прийшла з обшуками в «Київзеленбуд» в одній справі

Вперше правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» 11 травня цього року

«Київзеленбуд» надає всі необхідні наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню

У вівторок, 12 жовтня, співробітники Подільської окружної прокуратури Києва проводять повторні обшуки службових приміщень КО «Київзеленбуд». Дії правоохоронців стосуються об’єкта, щодо якого вже були проведені обшуки та вилучена документація. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За інформацією комунального об’єднання, кримінальне провадження щодо даного об’єкта було відкрито в лютому 2019 року щодо договорів, укладених у 2018-му, та робіт, які проводили на початку 2019-го.

«Київзеленбуд» надавав під час попередніх обшуків та надає наразі всі необхідні наявні документи з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

Нагадаємо, що 11 травня Київська міська прокуратура спільно з працівниками Головного управління ДФС у Києві провела обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» щодо дій підрядних організацій у рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів. 30 липня відбулися повторні обшуки у КО «Київзеленбуд» співробітниками ГУ ДФС у Києві.

На початку жовтня Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції повідомили про підозру заступнику генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» та керівнику підрядної організації у привласненні коштів територіальної громади міста Києва (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.