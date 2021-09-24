У Києві за три місяці виступить понад 50 артистів із Росії: приголомшливий список

В українських містах усе частіше почали з'являтися афіші з анонсами концертів російських музикантів

В Україну все частіше почали приїжджати на гастролі російські виконавці, афіші з анонсами їхніх концертів з'являються у різних куточках країни. Серед них є й ті, хто публічно підтримав анексію Криму та давав концерти на півострові.

Перелік концертів артистів країни-агресора опублікував Сергій Чемерис на своїй сторінці у Facebook.

«Пам’ятаю, не так давно в моїй стрічці було занадто багато постів про виступ Меладзе на Атласі… Всіх це дуже непокоїло, ледве не пересварилися… Так от, спеціально для любителів російських гуртів та виконавців я зробив невеличку підбірку активностей у Києві на останні місяці цього року та перші місяці наступного. Подобається?» – зазначив автор допису.

Вересень:

22.09 – Tequilajazzz (Pepper's Club, від 390 грн)

24.09 – КИНО (Палац спорту, від 500 грн)

26.09 – Ногу Свело! (Stereoplaza, від 690 грн)

26.09 – Sted.D (Теплий Ламповий, від 200 грн)

30.09 – Нейромонах Феофан (Atlas, від 450 грн)

Жовтень:

01.10 – Нурминский (Atlas, від 450 грн)

02.10 – Wildways (Atlas, від 500 грн)

08.10 – Іріна Круг (МЦКМ, від 590 грн)

08.10 – ooes (Арена Castle, від 300 грн)

08.10 – Миша Марвин (Bel'etage, від 699 грн)

08.10 – Скриптоніт (Stereoplaza, всі квитки продано)

09.10 – Dead Blonde (Арена Castle, від 400 грн)

09.10 – Люся Чеботина (Bel'etage, від 400 грн)

10.10 – Скриптоніт (Stereoplaza, від 1100 грн)

23.10 – Instasamka (Atlas, від 500 грн)

24.10 – Pyrokinesis (Atlas, від 499 грн)

24.10 – Оргия праведников (Консерваторія, від 390 грн)

24.10 – Tenderlybae (Арена Castle, від 400 грн)

31.10 – Lida (Bel'etage, від 400 грн)

Листопад:

05.11 – GSPD (Atlas, від 380 грн)

06.11 – GSPD (Atlas, від 380 грн)

07.11 – GSPD (Atlas, від 380 грн)

07.11 – Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля (Теплий Ламповий, від 400 грн)

13.11. – Єгор Натс (Теплий Ламповий, від 300 грн)

13.11 – Мельница (ПК КПІ, від 390 грн)

14.11 – Электрослабость (Caribbean, від 350 грн)

19.11 – Loqiemean (Bel'etage, від 600 грн)

20.11 – Nobody.One (Atlas, від 400 грн)

20.11 – Спасибо (Mezzanine, від 350 грн)

21.11 – Animal ДжаZ (Atlas, від 450 грн)

23.11 – Папин Олимпос (Atlas, від 420 грн)

26.11 – Алєксандр Малінін (Палац Україна, від 290 грн)

27.11 – Томас Мраз (Арена Castle, від 400 грн)

Грудень:

01.12 – Jony (Палац спорту, від 790 грн)

01.12 – Андрєй Макаревич (Pepper's Club, від 1590 грн)

04.12 – Аигел (Арена Castle, від 450 грн)

05.12 – playingtheangel (Арена Castle, від 300 грн)

05.12 – Шары (Теплий Ламповий, від 400 грн)

10.12 – Mary Gu (Atlas, від 460 грн)

11.12 – Електрофорез (Mezzanine, від 300 грн)

11.12 – Ic3peak (Secret Place, від 650 грн)

11.12 – Summer of Haze (MonteRay, від 350 грн)

12.12 – Soda Luv та інші (Stereoplaza, від 550 грн)

19.12 – Баста (Stereoplaza, від 900 грн)

19.12 – sqwoz bab (Bel'etage, від 400 грн)

21.12 – Slaughter to Prevail (Atlas, від 450 грн)

22.12 – Markul (Stereoplaza, від 500 грн)

26.12 – Mnogoznaal (Atlas, від 450 грн)

2022 рік («найтоповіші хедлайнери», що точно будуть):

26.02 – Radio Tapok (HC Hall, від 400 грн)

05.03 – 4 позиции Бруно (Mezzanine, від 570 грн)

10.03 – Источник (Mezzanine, від 500 грн)

31.03 – Артур Пірожков (Падац Спорту, від 500 грн)

01.04 – Валєрій Меладзе (Палац Україна, від 699 грн)

22.04 – Ramil (Stereoplaza, від 699 грн)

29.05 – Буерак (Atlas, від 550 грн)

«А якщо ваш улюблений гурт раптом не приїхав (ну, всяке буває... Миротворці там різні, СБУ і таке інше), то можете сходити на кавер-паті і послухати хіти дєццтва» – додав Чемерис.

01.10 – Всі хіти «Руки Вверх». Кавер-шоу (МЦКМ, від 350 грн)

23.10 – Ленинград шоу (МЦКМ, від 290 грн)

До слова, одіозний російський репер Васілій Вакуленко, відомий як Баста, який свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого РФ Криму, планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні.

Надаємо, співачка Ані Лорак, яка проживає в країні-агресорі Росії, вперше за вісім років війни зняла кліп на українськомовну пісню.