Росія хоче знищити Україну, проте виступає за «збереження дипвідносин»

РФ не підтримує розрив дипломатичних відносин з Україною

У Кремлі вважають «вкрай небажаним» сценарієм розрив Києвом дипвідносин із Росією

Після агресивних заяв Путіна Україну, яка на думку російського диктатора не повинна існувати, у МЗС РФ заявили, що хочуть зберегти дипломатичні відносини з нашою державою.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР». У Москві на це все відреагував заступник голови МЗС Андрій Руденко, інформують росЗМІ.

За його словами, РФ не підтримує розрив дипломатичних відносин з Україною.

«Розрив відносин – не наш вибір», – зазначив Руденко.

Згодом позицію Москви під час брифінгу підтвердив журналістам також прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков.

«У Кремлі вважають вкрай небажаним сценарієм розрив Києвом дипвідносин із Росією: це зробить все ще складнішим для народів двох країн», – зазначив Пєсков.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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