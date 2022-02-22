Що зараз треба розуміти кожному українцю
Ворог у нас один і зараз ми усі з одного боку барикад
Зберігайте спокій!
Зараз інтернет сповнений різного характеру експертних думок. Але ми маємо відкласти емоції і тривоги вбік – лише холодний розум.
Не поширюйте панічні пости, перевіряйте всю інформацію перед репостом! Пам’ятайте – інформаційна війна не менш небезпечна!
Ми маємо продовжувати свою роботу – кожен на своєму місці! І робити це найкраще!
Ми маємо бути згуртовані і відкласти УСІ чвари!
Ми сильні!
А ворог – він вже програв!
Його дії брехливі і передбачувані.
Ми маємо ще активніше підтримувати свою армію, підтримувати волонтерів, ТРО, добровольців, парамедиків!
Маємо пройти курси домедичної допомоги (буде корисно навіть у звичайному житті)!
Для власного спокою – скоординувати свої дії з рідними і близькими.
Закликаю також згуртуватись усіх представників нинішньої влади, відкласти усі з‘ясування стосунків!
Ворог у нас один і зараз ми усі з одного боку барикад, тож плече до плеча всі мають стати на захист нашого дому – України!
Ми живемо в історичний час!
І кожен з нас – важливий!
Слава Україні!
Слава Героям!
Слава ЗСУ!
Слава кожному українцю!
Джерело: блог Євгена Нищука