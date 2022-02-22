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    Думки вголос

    Що зараз треба розуміти кожному українцю

    • Євген Нищук

      Міністр культури України

    •  glavcom.ua
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    Треба готуватись до всіх можливих сценаріїв - Що зараз треба розуміти кожному українцю
    Треба готуватись до всіх можливих сценаріїв
    фото: mil.gov.ua

    Ворог у нас один і зараз ми усі з одного боку барикад

    Зберігайте спокій!

    Зараз інтернет сповнений різного характеру експертних думок. Але ми маємо відкласти емоції і тривоги вбік – лише холодний розум.

    Не поширюйте панічні пости, перевіряйте всю інформацію перед репостом! Пам’ятайте – інформаційна війна не менш небезпечна!

    Ми маємо продовжувати свою роботу – кожен на своєму місці! І робити це найкраще!

    Ми маємо бути згуртовані і відкласти УСІ чвари!

    Ми сильні!

    А ворог – він вже програв!

    Його дії брехливі і передбачувані.

    Ми маємо ще активніше підтримувати свою армію, підтримувати волонтерів, ТРО, добровольців, парамедиків!

    Маємо пройти курси домедичної допомоги (буде корисно навіть у звичайному житті)!

    Для власного спокою – скоординувати свої дії з рідними і близькими.

    Закликаю також згуртуватись усіх представників нинішньої влади, відкласти усі з‘ясування стосунків!

    Ворог у нас один і зараз ми усі з одного боку барикад, тож плече до плеча всі мають стати на захист нашого дому – України!

    Ми живемо в історичний час!

    І кожен з нас – важливий!

    Слава Україні!

    Слава Героям!

    Слава ЗСУ!

    Слава кожному українцю!

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    Джерело: блог Євгена Нищука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ війна інформаційна війна українці Україна безпека
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    Що зараз треба розуміти кожному українцю