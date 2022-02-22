Що зараз треба розуміти кожному українцю

Треба готуватись до всіх можливих сценаріїв

Ворог у нас один і зараз ми усі з одного боку барикад

Зберігайте спокій!

Зараз інтернет сповнений різного характеру експертних думок. Але ми маємо відкласти емоції і тривоги вбік – лише холодний розум.

Не поширюйте панічні пости, перевіряйте всю інформацію перед репостом! Пам’ятайте – інформаційна війна не менш небезпечна!

Ми маємо продовжувати свою роботу – кожен на своєму місці! І робити це найкраще!

Ми маємо бути згуртовані і відкласти УСІ чвари!

Ми сильні!

А ворог – він вже програв!

Його дії брехливі і передбачувані.

Ми маємо ще активніше підтримувати свою армію, підтримувати волонтерів, ТРО, добровольців, парамедиків!

Маємо пройти курси домедичної допомоги (буде корисно навіть у звичайному житті)!

Для власного спокою – скоординувати свої дії з рідними і близькими.

Закликаю також згуртуватись усіх представників нинішньої влади, відкласти усі з‘ясування стосунків!

Ворог у нас один і зараз ми усі з одного боку барикад, тож плече до плеча всі мають стати на захист нашого дому – України!

Ми живемо в історичний час!

І кожен з нас – важливий!

Слава Україні!

Слава Героям!

Слава ЗСУ!

Слава кожному українцю!

Джерело: блог Євгена Нищука

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