Ультиматум Путіну: російські артисти збирають підписи проти війни з Україною

Заяву вже підписали Андрєй Макаревич, Лія Ахеджакова та їхні однодумці

У Росії почали збір підписів проти війни з Україною, ініціаторами та першими підписантами «Заяви прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві» виступили відомі науковці, правозахисники, музиканти та актори.

Так, підписи поставили Андрєй Макаревич та Лія Ахеджакова, які виступають із різкою критикою російської агресії проти України не перший рік.

«Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна», – йдеться у документі.

Автори заяви наголошують: влада просуває мілітаристські меседжі від імені всіх росіян, зовсім не зважаючи на те, що не всі громадяни Росії підтримують їх.

«Війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, окрім категоричного неприйняття такої війни», – наголошується у заяві.

Бездумні дії керівництва країни ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху, вважають підписанти. Вони звертаються до влади з вимогою відмовитись від агресивної зовнішньої політики на користь вибудовування добросусідських відносин з іншими країнами.

«Ми, відповідальні громадяни Росії та патріоти своєї країни, звертаємось до політичного керівництва Росії, та кидаємо відкритий та публічний виклик Партії Війни, яка сформувалася всередині влади. Ми ненавидимо війну, і вважаємо злочином навіть саме використання військової загрози та кримінального стилю у зовнішньополітичній риториці», – наголошується у заяві.

Росіяни, які підписали її, обіцяють «зробити все можливе, щоб запобігти, а якщо це потрібно, то й зупинити війну».

Хто ще підписав заяву: режисери Гаррі Бардін, Владімір Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поетеса Вероніка Доліна, історики Андрєй Зубов, Боріс Соколов, правозахисники Лєв Пономарьов, Зоя Свєтова, Свєтлана Ганнушкіна, політики Грігорій Явлінський, Лєв Шлосберг, Анатолій Чубайс та інші.

Варто зазначити, що Макаревич не раз висловлювався на підтримку України і критикував дії російської влади та лояльних до неї ЗМІ на тлі подій Євромайдану, окупації Криму та Донбасу. А в лютому він заявив, що президент Росії Путін зробив усе, щоби кількість тих, хто його ненавидить, збільшилася.

Раніше Макаревич розповів про цькування в Росії через підтримку України. За його словами, після того як 2014 року він виступив у Святогорську Донецької області, проти нього розгорнулася кампанія.

Зазначимо також, що Лія Ахеджакова не приховує своїх опозиційних щодо чинної російської влади поглядів та неодноразово відкрито висловлювала підтримку Україні у протистоянні з РФ.

Раніше повідомлялося, що Народну артистку Росії Лію Ахеджакову викликали до Слідчого комітету Росії, де влаштували їй допит в рамках перевірки вистави «Перший хліб» за скаргою громадської організації «Офіцери Росії».