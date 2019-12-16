У Чорнобильській зоні побудували ще одну сонячну електростанцію – Остап Семерак



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Навесні цього року українсько-іспанська делегації відвідала майданчик майбутньої станції. Попереду будівництво ще двох

Сонячна електростанція розташована на території найбільш забрудненої десятикілометрової зони

У Чорнобильській зоні вже збудована і готова до введення в експлуатацію ще одна наземна сонячна електростанція. Про це повідомив ексміністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

Семерак зазначив, що електростанцію побудували у рамках співпраці урядів України та Іспанії. Вона розташована на спеціальній території промислового призначення, під яку підпадає 15% зони.

«Повністю збудована і готова до експлуатації ще одна наземна сонячна станція у зоні відчуження. Її збудовано на кіотські кошти, які Уряд Іспанії сплатив Україні за квоти на викиди парникових газів. Роботу станції куруватиме спеціально створене державне підприємство», - зазначив ексміністр.

Семерак наголосив, що Україні протягом останніх років вдалося розморозити рахунки із «кіосткими коштами», що були заблоковані після міжнародного скандалу з розкрадання коштів людьми із оточення Віктора Януковича.

«Ця історія розпочалася ще у 2016 році, коли ми у складних переговорах почали відновлювати довіру міжнародних партнерів. Нам повірили. За кіотські гроші ми реалізували не один соціально важливий проект у різних регіонах України. Водночас наш уряд бачив цифри і розумів, наскільки дорого обходиться Україні утримання зони відчуження. Я запропонував розвивати тут види господарської діяльності, що не потребують постійної присутності людини. Альтернативна енергетика якраз №1 серед них. У 2018 році під час чергового раунду переговорів з представниками уряду Іспанії було вирішено збудувати три наземні сонячні станції у зоні відчуження», - розповів Остап Семерак.

Навесні цього року українсько-іспанська делегації відвідала майданчик майбутньої станції. Попереду будівництво ще двох.

«Сподіваюся, що їх (станції – ред.) буде збудовано, адже кошти на реалізацію даних проектів також були затверджені нашим урядом ще півроку тому», - додав Семерак.

Колишній посадовець зазначив, що йдеться майже про $1 млрд потенційних інвестицій.

«Я був би щасливий, аби Україна таки змогла реалізувати цей проект. Нагадую, йдеться про інвестицію приблизно в $1 млрд. До того ж, сонячні парки на території зони відчуження також важливі з точки зору створення нових робочих місць для енергетиків. Адже попереду і це неминуче, - ЧАЕС чекає скорочення у зв’язку з давно запланованим виведення станції з експлуатації», - резюмував ексміністр.

Нагадаємо, свого часу наміри України розвивати зону відчуження підтримав також президент Франції Емманюель Макрон. Тоді уряд Франції виділив кошти на проведення першого техніко-економічного обґрунтування щодо вивчення можливостей розвитку відновлювальної енергетики в зоні відчуження.

У тому ж таки 2018 році розробник техніко-економічного обґрунтування, компанія Tractebel France, визначила для сонячної генерації території, вільні від лісу, в найбільш забрудненій (десятикілометровій) зоні відчуження ЧАЕС.

Нагадаємо, першу сонячну електростанцію «Солар Чорнобиль-1» на території зони відчуження збудували у жовтні 2018 року.