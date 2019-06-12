Майже на місяць буде обмежено рух Південним мостом



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Проводитимуться ремонтні роботи на мосту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе

З 13 червня по 8 липня цього року буде обмежено рух транспорту на Південному мосту у Києві. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Із 14:00 13 червня до 06:00 8 липня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах у напрямку з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Раніше «Київавтодор» попередив про ремонтні роботи на низці вулиць, які проводитимуться 12 червня. Зокрема сьогодні ремонт триває на місцевому проїзді вул. Академіка Заболотного.

Також у середу у зв’язку з виконанням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Теодора Драйзера на ділянці від вул. Миколи Лаврухіна до вул. Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту.

15 та 16 червня на вулиці Інститутській на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської проводитимуться ремонтні роботи.