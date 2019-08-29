Розсадники антисанітарії: у Києві заборонять сміттєпроводи у багатоповерхівках



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Сміттєпроводи у висотках заварять з подальшою дезінфекцією

У Києві мають намір припинити функціонування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики підтримала проект рішення Київради «Про питання припинення функціонування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках міста Києва». Про це повідомляє пресслужба міськради.

Якщо раніше сміттєпроводи були невід’ємним атрибутом висоток, то сьогодні вони перетворилися на розсадники антисанітарії, розплідники гризунів та джерело неприємних запахів, йдеться у пояснювальній записці.

Прийняття проекту рішення дозволить забезпечити відповідність будинків сучасним санітарним вимогам, правилам утримання. Більше того – заохотить жителів сортувати сміття.

У разі ухвалення відповідного документу на одному із засідань Київради, Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА спільно з райдержадміністраціями у тримісячний термін повинні скласти графіки проведення робіт у багатоквартирних будинках. Йдеться про заварювання сміттєпроводів з подальшою дезінфекцією.

Після виконання усіх робіт виконавчий орган Київради повинен вжити заходи щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у зв’язку з припиненням надання цієї послуги.

Дія цього рішення поширюватиметься на всі багатоквартирні житлові будинки міста Києва, де наявні діючі сміттєпроводи, незалежно від форми власності, а також орендарів таких будинків.

Відповідний проект рішення мають винести на одне із засідань Київради.