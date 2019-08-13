Тисячі звернень: кияни просять встановити контейнери для роздільного збору сміття



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Кияни швидко відгукнулися на нововведення щодо роздільного збору сміття

До столичної влади днями надійшло більше тисячі звернень від киян, як просять, щоб біля їхніх будинків встановили контейнери для роздільного збору сміття.

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Пантелеєва, влада й перевізники, запускаючи поступово з 1 липня міську програму з сортування відходів, не були готові до того, що кияни так швидко відгукнуться на нововведення. Пантелеєв запевнив, що там, де у будинках мешканці готові розділяти непотріб на суху фракцію (пластик, скло, папір) і органічну (недоїдки), будуть встановлювати спеціальні контейнери.

«Звичайно ж, багато будинків у столиці не хочуть бодай трохи сортувати непотріб, тут нічого не вдієш, – говорить Пантелеєв. – І покарань за це бути не може. Але поступово, за допомогою сучасних комунікацій та повсякчасного роз’яснення, а також на прикладі сусідів, що сортують, місто вийде на цивілізований рівень поводження з відходами. Наразі створюємо відеоролики й інші візуальні засоби донесення інформації до містян про необхідність сучасного поводження з відходами. Адже стан екології, здоров’я людей, природи всієї України потребують негайних змін. Нагадаю, що така інженерна споруда, як полігон для захоронення відходів, що є у столиці і який будемо закривати, річ для України рідкісна. Майже всюди існують примітивні звалища».

З проблемою несанкціонованих звалищ, яких навіть на околицях столиці в цьому році було багато, і з весни їх взялися ліквідовувати, потрібно боротися підвищенням штрафів не менш ніж у 40 разів. Адже нині склалася така ситуація, що штраф для нелегальних перевізників сміття, які викидають непотріб на узбіччі чи у лісі, менший, ніж коштує ліцензія на захоронення на полігоні для офіційних перевізників.

«На жаль, депутати ВР минулої каденції так і не встигли прийняти у повному обсязі закон про підвищення штрафів за сміття. Тепер будемо працювати з депутатами нової каденції», – сказав Пантелєєв.

Нагадаємо, у столиці встановлено 2,5 тисяч контейнерів для пластику, скла та паперу, міська влада жорстко контролюватиме, щоб вміст цих контейнерів направлявся винятково на сортувальні лінії, а потім на переробку.

Джерело: Вечірній Київ