У Києві перекрито рух в сторону вулиці Сім'ї Сосніних



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У Києві перекрито рух в сторону вулиці Сім'ї Сосніних

На проспекті Академіка Корольова сталася аварія на водопроводі діаметром 600 мм

Через аварію на водопроводі проспектом Академіка Корольова в Києві перекрито рух в сторону вулиці Сім'ї Сосніних. Водні комунікації планують відремонтувати до ранку понеділка.

Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації.

«На проспекті Академіка Корольова — аварія на водопроводі діаметром 600 мм. Через розриття перекрито рух в сторону вулиці Сім'ї Сосніних», — повідомили в столичній мерії з посиланням на КК Київавтодор.

У КМДА зазначили, що об'їхати ремонтну зону можна по вулиці Академіка Корольова — вулиці Пшенична — вулиці Сім'ї Сосніних — проспекту Леся Курбаса.

«Працівники Київводоканалу вже почали ліквідовувати наслідки пориву. Закінчити ремонт комунікацій планують до 9:00 15 червня. Після цього почнуть відновлювати асфальтове покриття», — резюмували в КМДА.