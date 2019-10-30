Відкривається ділянка Великої Окружної дороги Києва, яку мали зробити ще 16 років тому



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Відкривається ділянка Великої окружної дороги від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім'ї Кульженків Фото: пресслужба мера Києва

Планується ще один шлях для об’їзду столиці

1 листопада буде відкрито рух новою ділянкою Великої Окружної дороги - від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім'ї Кульженків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який оглянув новий готовий об‘єкт.

Там вже вклали асфальт, встановили бордюри та облаштували дощову каналізацію. Також встановили сучасне LED-освітлення. Облаштовано пішохідні тротуари та підземні переходи. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Після закінчення цієї ділянки ми перейдемо до активної фази будівництва мосту над залізничною колією та вулицею Богатирською. Там вже готова земляна основа під будівництво шляхопроводу до вулиці Богатирської», - зазначив мер Києва.

За його словами, на вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та виїзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – «Вишгород-Київ». Роботи, які можливі за технологією, триватимуть і в зимовий період.

«Цю ділянку мали зробити ще 16 років тому. Були проекти. Але, реалізацію планів розпочали ми. Після завершення всього обсягу робіт буде створений ще один шлях для об’їзду столиці і ми значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, що сьогодні прямує через Київ центральними вулицями», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2018 року столична влада планує завершити будівництво частини Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської.