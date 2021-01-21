«Привітай президента платіжкою». Українці, обурені новими тарифами, готують «сюрприз» в день народження Зеленського

Протестувальники 25 січня влаштують автопробіг до державної дачі Зеленського

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, відбудеться всеукраїнська акція протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

О 13.30 в Києві під Офісом президента розпочнеться акція, що закінчиться автопробігом до державної дачі Зеленського, де йому передадуть подарунок – платіжки, зібрані з усієї України.

«Закликаємо учасників громадської ініціативи «Стоп тарифний геноцид», а також тих, хто підтримує наші вимоги, 25 січня, починаючи з 10:00, провести акції протесту у своєму регіоні. Або під стінами місцевих адміністрацій або біля найважливіших трас у своєму регіоні – в кращих традиціях антитарифних протестів», – ідеться в повідомленні групи «Стоп тарифний геноцид».

Також протягом цього й наступного тижня в різних регіонах нашої країни відбуватимуться засідання місцевих рад. Активісти закликають громадян їх пікетувати з вимогою засудити підвищення тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні.

У «Нафтогазі» запевнили, що під час карантину українці заощадять до 5 мільярдів. Проте такі заяви не зупинили акції протесту. У четвер, 21 січня у Херсоні вимагають зниження тарифів на комунальні послуги. Також протести відбуваются у Житомирі.