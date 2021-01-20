Тарифи на тепло та гарячу воду уряд вирішив поки не підвищувати

В Асоціації міст України домовилися з урядом щодо тарифів на тепло до кінця опалювального сезону

Місцева та центральна влада домовилась, що тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не будуть підіймати. У понеділок планують підписати меморандум.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

За його словами, меморандум буде підписаний між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ.

«Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть», - написав він.

20 січня відбулась урядова нарада разом з представниками місцевою влади та парламенту. На засіданні були, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мери: Києва, Маріуполя, Кропивницького, Вінниці, Кривого Рогу та в.о міського голови Харкова. В нараді також взяли участь представники НАК «Нафтогаз України», Офісу президента України.

18 січня мер столиці Віталій Кличко закликав Зеленського не допустити кризу через зростання тарифів на тепло.

Раніше стало відомо, що Кабмін готує важливе рішення для споживачів, які опалюють будинки електрикою.



