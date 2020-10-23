СБУ викрила на Київщині банду, яку фінансували нардепи (фото)



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Двох активних учасників угруповання співробітники СБУ затримали Фото: СБУ

Нардепи використовували «тітушок» для рейдерських захоплень і протестних акцій

Співробітники Служби безпеки України затримали на Київщині учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі у рейдерських захопленнях, мітингах та протестних акціях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій. Під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях. Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували збут учасниками організації двох партій амфетаміну.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет «Шмайсер» калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

Двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання, ще троє «активістів», які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.

Викриття зловмисників відбувалось спільно з працівниками Національної поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.