СБУ викрила мільйонні збитки під час будівництва об’єктів у «Борисполі»



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Представники генпідрядника із топменеджментом аеропорту фальсифікували обсяги виконаних робіт під час будівництва транспортних споруд

Ділки перевели у готівку майже 37 млн грн державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн

Служба безпеки України викрила протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту «Бориспіль» під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 мільйонів гривень державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок.

Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних до оборудки посадовців ДП «МА Бориспіль». Зокрема, про фінансово-господарські взаємовідносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття протиправного механізму здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Раніше НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему незаконного розпорядження майном державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що призвела до завдання понад 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.