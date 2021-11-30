СБУ викрила потужний канал постачання сировини для виготовлення кокаїну

Щомісяця організатор міжнародного каналу ввозив в Україну майже 20 кг нарковмісної сировини

Служба безпеки України викрила у Києві потужний міжнародний канал постачання в Україну сировини для виготовлення кокаїну. Листя коки надходили до України з Республіки Перу. Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби встановили, що до організації каналу причетний 41-річний мешканець столиці. Його спільник – громадянин РФ виступав у ролі кур’єра. Він отримував міжнародні відправлення через різні поштові відділення.

За попередніми даними, щомісяця організатор ввозив в Україну майже 20 кілограмів нарковмісної сировини. Вартість такої партії становить $50 тис.

Співробітники СБУ затримали зловмисника після отримання кур’єром чергового міжнародного відправлення – понад 10 кг забороненої речовини.

У результаті обшуків за місцем проживання фігуранта у Києво-Святошинському районі виявлено та вилучено 30 розфасованих пакетів із листям коки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство, встановлюються канали збуту наркосировини та інші учасники, причетні до організації та функціонування каналу.

Викриття проводилось ГУ СБ України у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

До слова, нещодавно сили безпеки Колумбії вилучила 10 тонн кокаїну на суму понад $300 мільйонів, що є найбільшою цьогорічною партією, а також знищили дві нарколабораторії під час операції боротьби з наркотиками.