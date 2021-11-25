Таліби анонсували будівництво в Афганістані підприємства з переробки канабісу

Радикали стверджують, що продукція підприємства використовуватиметься, зокрема, для виробництва ліків та кремів

Обсяг імовірних інвестицій у виробництво складає $430 млн, кажуть таліби

Радикальний рух «Талібан» оголосив про намір створити в Афганістані підприємство з переробки канабісу. Про це написав начальник пресцентру МВС талібів Саїд Хості у Twitter.

У повідомленні зазначено, що підприємство буде створено за допомогою компанії Cpharm. При цьому відомство не повідомляє подробиць про цю фірму.

За даними Хості, з представниками компанії зустрічався заступник міністра внутрішніх справ боротьби з наркотиками. Обсяг імовірних інвестицій становить $430 млн.

«Усі етапи контракту із зазначеною компанією завершено, і цей проєкт офіційно стартує найближчими днями», – запевнив Хості і додав, що продукція цього підприємства також використовуватиметься для виробництва ліків та кремів.

На повідомлення талібів відреагувала австралійська фармацевтична компанія Cpharm.

«Ми надаємо консультаційні послуги фармацевтичним підприємствам в Австралії. Наша компанія ніяк не пов'язана ні з канабісом, ні з «Талібаном». Ми уявлення не маємо, звідки взявся пресреліз талібів, і хочемо запевнити всіх, що його не можна пов'язувати із Cpharm Pty Ltd», – йдеться у заяві компанії.

Раніше повідомлялося, що виробництво опіуму в Афганістані сягнуло рекордного показника.

Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану.

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