Поліція Колумбії вилучила рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн
Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну
Сили безпеки Колумбії вилучила у вівторок 10 тонн кокаїну на суму понад $300 мільйонів, що є найбільшою цьогорічною партією, а також знищили дві нарколабораторії під час операції боротьби з наркотиками. Про це заявив міністр оборони Колумбії Дієго Молано, пише Reuters.
За словами Молано, кокаїн і лабораторії, які належали повстанцям Національної визвольної армії (ELN), були знайдені в сільській зоні муніципалітету Саманієго, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.
«Це найбільше вилучення кокаїну цього року, – сказав Молано. – 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати понад $300 мільйонів».
Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку США щодо зменшення розміру врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.
Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі тривалого внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч людей.
За даними джерел безпеки, окрім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, які відкидають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угруповань.
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