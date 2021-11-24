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    Поліція Колумбії вилучила рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн

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    Кокаїн і лабораторії, які належали повстанцям, були знайдені в сільській зоні неподалік від кордону з Еквадором - Поліція Колумбії вилучила рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн
    Кокаїн і лабораторії, які належали повстанцям, були знайдені в сільській зоні неподалік від кордону з Еквадором
    фото: ЕРА

    Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну

    Сили безпеки Колумбії вилучила у вівторок 10 тонн кокаїну на суму понад $300 мільйонів, що є найбільшою цьогорічною партією, а також знищили дві нарколабораторії під час операції боротьби з наркотиками. Про це заявив міністр оборони Колумбії Дієго Молано, пише Reuters.

    За словами Молано, кокаїн і лабораторії, які належали повстанцям Національної визвольної армії (ELN), були знайдені в сільській зоні муніципалітету Саманієго, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.

    «Це найбільше вилучення кокаїну цього року, – сказав Молано. – 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати понад $300 мільйонів».

    Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку США щодо зменшення розміру врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.

    Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі тривалого внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч людей.

    За даними джерел безпеки, окрім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, які відкидають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угруповань.

    До слова, у Києві поліція затримала наркоторговця з «товаром» на пів мільйона гривень (фото, відео).

    Також генпрокурорка розповіла, скільки українців вживають наркотики.

    Раніше у вересні у порту Роттердама знайшли кокаїн на 300 мільйонів євро.

    Теги: кримінал наркотики Колумбія поліція
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    Поліція Колумбії вилучила рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн