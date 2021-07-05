Опитування КМІС: українці розповіли, як ставляться до ринку землі

Абсолютна більшість жителів України – 84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям

Понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Це випливає із результатів всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Так, 71,7% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі, не підтримують – 21%, а ще 7,2% не визначилися або відмовилися відповідати.

При цьому, у разі проведення референдуму, на який буде винесене запитання «Чи підтримуєте Ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?» 65,2% респондентів проголосували б «за», а 21,8% проголосували б «ні». Ще 6,5% не взяли б участі у голосуванні, а 6,4% не визначилися або відмовилися відповідати.

Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону.

Разом з цим, абсолютна більшість жителів України – 84,1% – не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. Підтримують продаж іноземцям – 12,1% (а ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати).

Зазначимо, 5 липня набрав чинності закон про онлайн-торги землею. Як він працюватиме.

Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Раадою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

І вже о першій половині дня 1 липня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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