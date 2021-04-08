СБУ затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата від «Слуги народу» – ЗМІ

Lепутат Бориспільської районної ради вимагав і отримав від київського нотаріуса $40 тисяч

Служба безпеки України затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата Бориспільської районної ради.

Про це повідомляють у СБУ. Правоохоронці не назвали імені, але за даними джерела Liga.net, ідеться про депутата від «Слуги народу» Юрія Бурдюка.

Повідомляють, що депутат вимагав й одержав гроші від київського нотаріуса.

«Оперативники спецслужби встановили, що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва й виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення в недоброчесності», – ідеться в повідомленні СБУ.

Водночас депутат посилався на свої «впливові зв'язки в політичних колах і Мін'юсті».

Гроші чоловікові передавали через пункт обміну валют. За версією слідства, він планував пізніше перевести їх у криптовалюту.

Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Солом'янським Управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.