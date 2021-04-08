  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    СБУ затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата від «Слуги народу» – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    СБУ викрила на вимаганні неправомірної вигоди депутата Бориспільської райради - СБУ затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата від «Слуги народу» – ЗМІ
    СБУ викрила на вимаганні неправомірної вигоди депутата Бориспільської райради
    Фото: СБУ

    Lепутат Бориспільської районної ради вимагав і отримав від київського нотаріуса $40 тисяч

    Служба безпеки України затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата Бориспільської районної ради.

    Про це повідомляють у СБУ. Правоохоронці не назвали імені, але за даними джерела Liga.net, ідеться про депутата від «Слуги народу» Юрія Бурдюка.

    Повідомляють, що депутат вимагав й одержав гроші від київського нотаріуса.

    «Оперативники спецслужби встановили, що депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва й виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення в недоброчесності», – ідеться в повідомленні СБУ.

    Водночас депутат посилався на свої «впливові зв'язки в політичних колах і Мін'юсті».

    Гроші чоловікові передавали через пункт обміну валют. За версією слідства, він планував пізніше перевести їх у криптовалюту.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    СБУ затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата від «Слуги народу» – ЗМІ
    СБУ затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата від «Слуги народу» – ЗМІ
    СБУ затримала на хабарі в розмірі $40 тис. депутата від «Слуги народу» – ЗМІ
    Фото: СБУ

    Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

    У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.

    Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Солом'янським Управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

    Теги: СБУ депутат корупція в Україні хабар гроші Київщина партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies