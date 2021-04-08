Нардеп від «Батьківщини» з кулаками і матюками накинувся на депутата Київської облради (відео)

Бондарєв звинуватив Сабадаша у «вербуванні» його людей

Сьогодні, 8 квітня, у залі Київської обласної ради перед сесією сталася бійка: народний депутат від «Батьківщини» Костянтин Бондарєв накинувся на депутата Київської облради від партії «За майбутнє» Володимира Сабадаша.

Відео бійки опублікувала на своїй сторінці у Facebook депутатка від партії «За майбутнє» Тетяна Самойленко.

Бондарєв штовхав Сабадаша в груди і кликав його вийти в кулуари і «поговорити».

За Сабадаша заступився екснардеп і лідер фракції «За майбутнє» Ярослав Москаленко.

Але Бондарєв почав штовхати і Москаленка. При цьому Москаленко просив Бондарева протверезіти і радив поговорити після сесії.

«Якщо він приїжджає і людей моїх намагається вербувати, як тварина кагебешна. Ось цьому Васі скажи, бл*ть, ще раз він крок зробить в мою сторону, і я його отп*зжу. Ти мене почув, ні?» – сказав Бондарєв.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика:

Уже через кілька хвилин після інциденту Бондарєв мирно спілкувався Сабадашем.