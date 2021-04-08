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    Нардеп від «Батьківщини» з кулаками і матюками накинувся на депутата Київської облради (відео)

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    Костянтин Бондарєв накинувся на Володимира Сабадаша - Нардеп від «Батьківщини» з кулаками і матюками накинувся на депутата Київської облради (відео)
    Костянтин Бондарєв накинувся на Володимира Сабадаша
    Фото: скріншот з відео

    Бондарєв звинуватив Сабадаша у «вербуванні» його людей

    Сьогодні, 8 квітня, у залі Київської обласної ради перед сесією сталася бійка: народний депутат від «Батьківщини» Костянтин Бондарєв накинувся на депутата Київської облради від партії «За майбутнє» Володимира Сабадаша.

    Відео бійки опублікувала на своїй сторінці у Facebook депутатка від партії «За майбутнє» Тетяна Самойленко.

    Бондарєв штовхав Сабадаша в груди і кликав його вийти в кулуари і «поговорити».

    За Сабадаша заступився екснардеп і лідер фракції «За майбутнє» Ярослав Москаленко.

    Але Бондарєв почав штовхати і Москаленка. При цьому Москаленко просив Бондарева протверезіти і радив поговорити після сесії.

    «Якщо він приїжджає і людей моїх намагається вербувати, як тварина кагебешна. Ось цьому Васі скажи, бл*ть, ще раз він крок зробить в мою сторону, і я його отп*зжу. Ти мене почув, ні?» – сказав Бондарєв.

    Увага! На відео присутня нецензурна лексика:

    Уже через кілька хвилин після інциденту Бондарєв мирно спілкувався Сабадашем.

    Теги: Батьківщина депутат бійка Київська облрада За майбутнє
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