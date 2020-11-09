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    На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус, є загиблі

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    Перекинувся рейсовий автобус Херсон &ndash; Садове - На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус, є загиблі
    Перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове

    За попередньою інформацією дві людини загинули, більше десятка травмованих

    На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове. Про це повідомив 9 листопада заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров

    За попередньою інформацією дві людини загинули. 

    «Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове, за попередньою інформацією загинули дві людини на місці, більше десятка травмованих», – сказав Байдаров.

    На місце виїхали слідчі, керівництво ГУ Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП.

    Як повідомлялося 9 листопада, у Києві сталося масштабне ДТП, є жертви (фото, відео)

    Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

    ДТП смерть Херсон
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