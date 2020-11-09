На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус, є загиблі
За попередньою інформацією дві людини загинули, більше десятка травмованих
На Херсонщині перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове. Про це повідомив 9 листопада заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров
За попередньою інформацією дві людини загинули.
«Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове, за попередньою інформацією загинули дві людини на місці, більше десятка травмованих», – сказав Байдаров.
На місце виїхали слідчі, керівництво ГУ Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП.
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Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.