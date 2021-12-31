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    В Одесі використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі

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    Усі хвойні, здані населенням у пункти прийому, будуть відправлені на переробку - В Одесі використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі
    Усі хвойні, здані населенням у пункти прийому, будуть відправлені на переробку
    фото: Одеська міська рада

    Спеціальні майданчики відкриють у всіх районах міста

    В Одесі з 1 січня використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі. Про це журналістам повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

    Зазначається, що у всіх районах міста почнуть роботу спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

    «Ті, хто захочуть позбутися їх у перший день нового року, зможуть зробити це з 14:00 до 15:00», - розповіли в мерії.

    З 2 січня пункти прийому працюватимуть з 09:00 до 16:00 в робочі дні, у вихідні – з 09:00 до 15:00. Всього таких пунктів-майданчиків буде понад 40.

    Кожен, хто принесе ялинку, отримає солодкий подарунок.

    Усі хвойні, здані населенням у пункти прийому, будуть відправлені на переробку та використані як добрива озеленювачами КП «Міськзелентрест».

    Нагадаємо, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

    Інспекція благоустрою перевіряє ялинкові базари в Києві.

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    Теги: вихідні солодощі інспекція
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    В Одесі використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі