В Одесі використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі

Усі хвойні, здані населенням у пункти прийому, будуть відправлені на переробку

Спеціальні майданчики відкриють у всіх районах міста

В Одесі з 1 січня використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі. Про це журналістам повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Зазначається, що у всіх районах міста почнуть роботу спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

«Ті, хто захочуть позбутися їх у перший день нового року, зможуть зробити це з 14:00 до 15:00», - розповіли в мерії.

З 2 січня пункти прийому працюватимуть з 09:00 до 16:00 в робочі дні, у вихідні – з 09:00 до 15:00. Всього таких пунктів-майданчиків буде понад 40.

Кожен, хто принесе ялинку, отримає солодкий подарунок.

Усі хвойні, здані населенням у пункти прийому, будуть відправлені на переробку та використані як добрива озеленювачами КП «Міськзелентрест».

Нагадаємо, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

Інспекція благоустрою перевіряє ялинкові базари в Києві.

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