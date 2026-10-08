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Шестеро загиблих за добу у Києві: поліція показала наслідки атаки РФ 7 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шестеро загиблих за добу у Києві: поліція показала наслідки атаки РФ 7 жовтня
Місце влучання в Оболонського районі столиці огороджено сигнальною стрічкою
фото: Національна поліція Укрвїни

За минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення  

Унаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Потрощена внаслідок атаки автівка в Оболонському районі
Потрощена внаслідок атаки автівка в Оболонському районі
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, в Оболонському районі ворожий БпЛА влучив у подвір’я між житловими будинками. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення, серед них – 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

Поліцейські збирають уламки ворожого дрона
Поліцейські збирають уламки ворожого дрона
фото: Національна поліція Укрвїни

У Деснянському районі ще один російський дрон влучив у житловий будинок.

Внаслідок влучання у житловий будинок у Деснянському районі сталася пожежа
Внаслідок влучання у житловий будинок у Деснянському районі сталася пожежа
фото: Національна поліція Україна

«Загинули дві жінки, ще п’ятеро мешканців будинку отримали поранення. Серед потерпілих дві маленькі дівчинки віком одного та шести років», – зазначають у поліції.

На місцях влучань працювали поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби, які надавали допомогу постраждалим та документували наслідки воєнного злочину РФ.

Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.     

Нагадаємо, після ворожої атаки на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.

 

 

Теги: рятувальники поліція будинок поранення

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