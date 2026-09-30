У Молдові дрон вибухнув біля вежі мобільного зв’язку (фото)

Водночас вибух не призвів до перебоїв у роботі мобільного зв’язку

Поліція виявила сліди вибуху на 12-метровій ділянці конструкції вежі

У Молдові вранці 30 вересня дрон вибухнув у районі села Хирбовець Аненій-Нойського району. Безпілотник вибухнув біля антени мобільного зв’язку цивільного оператора на висоті близько 40 метрів над землею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані поліції Молдови та TV8.

За попередніми даними правоохоронців, на ділянці конструкції антени завдовжки близько 12 метрів виявили характерні сліди вибуху. Зокрема, фахівці зафіксували деформації металу та сліди термічного впливу.

Наслідки вибуху поблизу вежі мобільного зв'язку фото: Поліція Молдови

Також на території навколо місця вибуху знайшли численні уламки безпілотника. Вони були розкидані в радіусі приблизно 265 метрів. Серед фрагментів – частини конструкції дрона, системи керування, живлення та двигуна.

Водночас вибух не призвів до перебоїв у роботі мобільного зв’язку. Поліція уточнила, що антена належить цивільному оператору, а послуги зв’язку продовжили працювати.

Місце падіння та вибуху досліджують експерти техніко-вибухової секції поліції. Фахівці мають встановити тип безпілотника та всі обставини інциденту. Територію навколо місця події правоохоронці взяли під охорону.

Напередодні молдовська поліція повідомила, що дрон помітили близько 05:40 неподалік муніципія Бендери. Після цього безпілотник пролетів далі та впав на околиці Хирбовця, де вибухнув. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Міністерство оборони Молдови заявило, що безпілотник перетнув повітряний простір країни близько 05:43. До місця події направили підрозділи поліції та Національної армії. Громадян закликали не наближатися до уламків і не торкатися невідомих предметів.

Наразі молдовські фахівці продовжують досліджувати уламки. Інформації про походження безпілотника та причини його потрапляння в повітряний простір Молдови поки немає.