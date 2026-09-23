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Наркотики в авто екскомбата «Маґури»: затримано нового фігуранта схеми

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Наркотики в авто екскомбата «Маґури»: затримано нового фігуранта схеми
Раніше у межах цього кримінального провадження підозри отримали троє колишніх правоохоронців
фото: «Суспільне новини»

Чоловік, за даними слідства, допоміг проникнути до автомобіля військового для підкидання заборонених речовин

Правоохоронці затримали ще одного учасника схеми, спрямованої на незаконне кримінальне переслідування колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». За даними слідства, чоловік допоміг спільникам отримати доступ до автомобіля військового, куди згодом підкинули наркотики. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише «Главком».

Як встановило слідство, 28 серпня 2026 року чоловік за вказівкою інших учасників за допомогою механічних засобів відкрив припаркований у Харкові автомобіль екскомбата. Після цього спільники поклали до салону заздалегідь придбані наркотичні засоби та психотропні речовини.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві незаконному проникненню до іншого володіння особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України.

Четвертий фігурант справи
Четвертий фігурант справи
фото: Офіс генерального прокурора

Це вже четвертий викритий учасник схеми. Раніше у межах цього кримінального провадження підозри отримали троє колишніх правоохоронців.

За версією слідства, вони організували стеження за екскомбатом, збирали інформацію про його пересування та забезпечили проникнення до його автомобіля. Після підкидання заборонених речовин планувалося створити штучні підстави для притягнення військового до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до організації та реалізації схеми.

Нагадаємо, у травні 2025 року тодішній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що подав рапорт на звільнення з посади. Він публічно розкритикував накази командування на Курському напрямку та заявив про невиправдані втрати особового складу. 

Після цього начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для перевірки обставин, про які повідомив Ширшин.

Згодом Ширшин розповів, що перевірка ситуації фактично не призвела до результатів. За його словами, після публічної заяви реакція була різною – від підтримки до погроз.

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Теги: Офіс Генерального прокурора наркотики кримінал поліція

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