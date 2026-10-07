Правий берег Києва частково залишився без водопостачання

Також зафіксовані аварійні вимкнення світла у столиці

Через аварійну ситуацію в енергосистемі тиск у водопровідній мережі знизили до мінімуму

На правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

За даними КМДА, через проблеми з електропостачанням частково були знеструмлені водопровідні насосні станції. Після цього комунальники знизили тиск у системі, що спричинило перебої з подачею води споживачам правого берега.

Енергетики працювали над ліквідацією пошкоджень в енергосистемі. Після відновлення електропостачання «Київводоканал» почав нормалізувати тиск у водопровідній мережі.

Станом на вечір 7 жовтня електропостачання споживачам правого берега вже почали відновлювати. У КМДА повідомили, що повноцінне водопостачання планують забезпечити протягом двох-трьох годин.

«Київводоканал» та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Варто нагадати, що у ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Київ. За даними міської влади, внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксували падіння уламків та пошкодження об'єктів. Зокрема, у Дарницькому районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, де загинули двоє людей. У Подільському районі сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.