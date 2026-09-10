Під ударом у Дніпрі опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації

Нещодавно завод відвідував сенатор США Річард Блюменталь

Під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, передає «Главком».

Філатов звернув увагу, що у повідомленнях про наслідки обстрілу йдеться про пошкодження «підприємства харчової промисловості». Водночас жителям Дніпра добре відомо, що удар припав саме на «Олейну», розташовану в середмісті.

Bunge є однією з провідних світових агропромислових компаній, яка спеціалізується на постачанні продуктів харчування, кормів і палива. До її активів входить виробник соняшникової олії «Олейна». Потужність підприємства з переробки соняшнику становить 1200 т на добу.

Філатов наголосив, що завод перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

На думку посадовця, замість узагальнених згадок про пошкоджені підприємства варто наголошувати, що Росія атакує, зокрема, власність американської корпорації.

Він закликав залучати до реагування на такі випадки Міністерство закордонних справ України та привертати увагу міжнародної спільноти до ударів Росії по підприємствах, що належать іноземним компаніям.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що унаслідок російської атаки на Дніпро загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Біля атакованого підприємства вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання.

Нагадаємо, у січні 2026 року російські безпілотники вже атакували олійноекстракційний завод Bunge у Дніпрі. Тоді внаслідок удару на дороги міста вилилося близько 300 т олії, через що рух Набережною був ускладнений.