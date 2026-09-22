Дрон біля бази США в Польщі: військові викликали поліцію замість того, щоб збивати його

База є елементом американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore та має стратегічне значення для Польщі, НАТО і США

Безпілотник близько п’яти хвилин перебував у забороненій для польотів зоні біля об’єкта ПРО

Біля американської бази протиракетної оборони в Редзіково на півночі Польщі військові виявили цивільний дрон, який порушив заборонену для польотів зону. Замість знищення або нейтралізації безпілотника військові повідомили про інцидент відповідні служби, зокрема поліцію. Про це пише Onet із посиланням на Міністерство національної оборони Польщі, повідомляє «Главком».

Зазначається, що системи спостереження виявили безпілотник приблизно за 500 метрів від бази. За даними польського Міноборони, політ тривав близько п’яти хвилин. Військові встановили місце, звідки оператор керував дроном, після чого повідомили про це правоохоронців та інші служби.

За інформацією журналістів, одним із заходів реагування став дзвінок чергової військової частини на номер екстреної допомоги 112. При цьому польське оборонне відомство не повідомило, чи застосовувалися проти дрона засоби радіоелектронної боротьби або інші системи його нейтралізації. Деталі роботи систем захисту бази в Міноборони не розголошують з міркувань безпеки.

Пізніше Міноборони Польщі уточнило, що дрон не перебував безпосередньо над американською базою. Безпілотник був цивільним і, за оцінкою відомства, не становив загрози для об’єктів бази. Військові системи протиповітряної оборони постійно стежили за ним, а сам дрон не наближався до важливих об’єктів, хоча й порушив кордони забороненої для польотів зони.

База в Редзіково є елементом американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore та має стратегічне значення для Польщі, НАТО і США. Її охороняють американські військові, водночас основну відповідальність за безпеку об’єкта взяла на себе польська сторона.

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