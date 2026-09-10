Поліція оточила Генконсульство України в Німеччині – ЗМІ

У центрі Дюссельдорфа правоохоронці провели масштабну операцію біля дипломатичної установи

Поліція оточила Генеральне консульство України в Дюссельдорфі через невизначену загрозливу ситуацію. Про це повідомляє німецьке видання WELT із посиланням на заяву поліції, пише «Главком».

Представниця поліції підтвердила агентству проведення масштабної операції в районі консульства. Водночас правоохоронці наразі не розголошують, що саме стало причиною загрози.

За даними кореспондента DPA, у четвер увечері територію навколо консульства широко перекрили. Поліція також обмежила рух на одній із ділянок вулиці в центрі Дюссельдорфа та встановила огородження. Біля дипломатичної установи перебували кілька поліцейських автомобілів.

Змі також повідомляють, що працівників дипломатичної установи було евакуйовано, але конкретну причину так і не було оголошено. Наразі жодних подробиць щодо характеру загрози або можливих причин інциденту німецька поліція не повідомляла.

Варто нагадати, що уранці 2 вересня біля головного залізничного вокзалу Аугсбурга в Баварії стався вибух невідомого предмета. Унаслідок інциденту кілька людей отримали травми.

Вибух пролунав невдовзі після 05:00 у проході однієї з будівель поблизу вокзалу. Після цього на місце прибули правоохоронці, які оточили частину території та розпочали масштабну операцію.