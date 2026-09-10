Ворог ударив по п'яти локаціях Кривого Рогу: є поранені

Олександр Вілкул: у двох районах міста досі гасять пожежі після влучань

Уночі проти четверга, 10 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по щонайменше п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. У двох місцях досі тривають роботи з гасіння пожеж, двоє людей госпіталізовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Перші сигнали про загрозу з'явилися одразу після півночі: Вілкул попередив містян, що частина ворожих дронів іще перебуває на підльоті до міста, і закликав мешканців перебувати в укриттях. За кілька хвилин він повідомив про перші прямі влучання у житловому секторі та про поранених, яких оперативно доставили до лікарні.

«Місто під щільною атакою ворожих БПЛА. Ще є на підльоті до міста. Бережіть себе», – написав Олександр Вілкул близько 00:32.

Згодом стало відомо, що атака охопила щонайменше п'ять локацій у двох районах міста. У двох із них рятувальники досі гасять пожежі, які виникли після влучань. Аварійно-рятувальна операція триває.

«Є прямі влучання у житловому секторі. Є поранені. Вже доставлені до лікарні. Лікарі надають усю необхідну допомогу», – повідомив Вілкул за кілька хвилин по тому.

За останніми даними, постраждали двоє людей: стан одного чоловіка лікарі оцінюють як важкий, іншого потерпілого – як середньої тяжкості. Обидва наразі перебувають в операційній, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Внаслідок нічної атаки пошкоджень зазнала значна кількість об'єктів:

приватні житлові будинки;

багатоповерхівки;

заклади освіти;

заклади культури;

об'єкти бізнесу.

Де отримати допомогу постраждалим

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу розгортається штаб допомоги для людей, чиє майно постраждало від атаки. Він працюватиме поблизу одного з місцевих фонтанів. Мешканцям, які потребують підтримки, там пропонують:

будівельні матеріали для першочергового ремонту;

оформлення заяв на допомогу від міста;

сприяння комунальних бригад.

Кривий Ріг, рідне місто президента Володимира Зеленського, у 2026 році регулярно потрапляє під удари російських дронів і ракет. Наразі інформація про наслідки нічної атаки уточнюється: точна кількість пошкоджених будівель, обставини виникнення пожеж і стан постраждалих можуть змінюватися. «Главком» стежитиме за розвитком ситуації.

Нагадаємо, це вже не перша масована атака на Кривий Ріг за останній місяць. 21 серпня російський безпілотник ударив по найбільшому торговельному центру міста, унаслідок чого загинули 14 людей, а понад 120 отримали поранення. До слова, наприкінці серпня росіяни також атакували Кривий Ріг балістичними ракетами, пошкодивши одне з промислових підприємств міста.