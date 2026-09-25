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Полтавський пожежний-рятувальник встановив рекорд України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Забіг Андрія Гречаного тривав понад шість годин
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Андрій Гречаний присвятив свій рекорд загиблим колегам, яких вбила Росія

33-річний пожежний-рятувальник Андрій Гречаний з Полтави встановив національний рекорд України. Надзвичайник пробіг десятки кілометрів у повному бойовому екіпіруванні. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Так, Андрій Гречаний подолав дистанцію 42 км 195 м у важкому захисному костюмі, касці та з масивним балоном за спиною. Вага усього спорядження склала 22,7 кг. Після забігу рятувальник втратив понад 4 кілограми власної ваги.

Забіг Андрія Гречаного тривав понад шість годин
Забіг Андрія Гречаного тривав понад шість годин
фото: Вєтрова Лана/Facebook

«На благодійному марафоні «MHP Run4Victory» у Черкасах він встановив рекорд України: «Найбільша вага спорядження пожежного-рятувальника під час марафонського забігу», яку рекордсмен пробіг за 6 год. 41 хв. Старт відбувся на світанку, щоб випередити сонце, але фінішувати вже довелося у спеку», – розповіла Лана Вєтрова.

Андрій Гречаний присвятив свій рекорд загиблим колегам, яких вбила Росія
Андрій Гречаний присвятив свій рекорд загиблим колегам, яких вбила Росія
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Андрій Гречаний присвятив свій рекорд своїм колегам-рятувальникам Віктору Кузьменку та Дмитру Скрилю, які загинули від повторного російського удару. «5 травня 2026 року ці полтавські рятувальники трагічно загинули під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу, потрапивши під повторний удар росіян. Вони рятували інших, але не змогли врятуватися самі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Такі досягнення не демонстрував жоден юний  спортсмен в історії дитячого  спорту. До цього досягнення хлопчик готувався протягом трьох років

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Теги: Полтава рекорд рятувальники

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