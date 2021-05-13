Шокуюча забудова Києва. Через зведення багатоповерхівки почалися руйнування в метро

Забудовник обіцяє за свій рахунок реконструювати підземний перехід станції

У підземному переході станції метро «Оболонь», поруч з яким будують багатоповерхівку, почала обсипатися плитка і штукатурка. Про це повідомляє спільнота «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» у Facebook.

«Будівництво ЖК Оболонь Плаза прямо над метро починає про себе нагадувати… Хоча і є маленький шанс, що це просто відпадає стара плитка, адже цей перехід один із найстрашніших і найзанедбаніших переходів метрополітену», – йдеться в повідомленні зі світлинами руйнувань у переході.

При цьому забудовник ТОВ «Соллур», який зводить житловий комплекс Obolon Plaza впритул до станції метро «Оболонь», пообіцяв за свій рахунок реконструювати підземний перехід станції. Про це повідомляє телеканал «Київ».

Забудовники запевняють, що проведуть повну реконструкцію переходу, хоча, на їхню думку, руйнування в переході не пов'язані з будівництвом. Вони пояснюють, що перехід зведено в сімдесятих роках минулого століття, і з відтоді він капітально не ремонтувався.

Згідно з проєктом ЖК Obolon Plaza, один із входів в підземний перехід метро стане частиною житлового комплексу.

Як повідомляв «Главком», впритул до метро «Оболонь» ТОВ «Соллур» зводить житловий комплекс Obolon Plaza. Через будівельні роботи людям доводиться терпіти незручності, адже прохід до метро значно звужений.