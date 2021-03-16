Столична забудова: шокуючі кадри. Багатоверхівка перекрила вхід до метро

Прямо біля метро «Оболонь» зводять 16-поверховий будинок

Впритул до метро «Оболонь» ТОВ «Соллур» зводить житловий комплекс Obolon Plaza. Через будівельні роботи людям доводиться терпіти незручності, адже прохід до метро значно звужений.

І хоча забудовник убезпечив людей, які йдуть до «підземки», навісом, усе одно потрібно бути дуже обережним. Будівельний майданчик – це зона ризику.

Зазначимо, що Obolon Plaza – це 16-поверховий будинок, зведення якого мають закінчити до другого кварталу 2022 року. Отож, до цього часу через амбіції столичних забудовників мешканцям Києва доведеться не йти, а протискатися до метро.

На сайті ЛУН зазначається, що зводять «комплекс закритого типу з доступом тільки по електронному ключу, який також можна встановити на телефон…».

Цікаво, як забудовник вирішить ситуацію із нормальним проходом до метро? Чи також видаватиме електронні ключі?

«Для резидентів комплексу передбачений власний підземний паркінг на 45 авто та чотири мотоцикли, а також наземний гостьовий паркінг на 21 авто», – йдеться на сайті забудовника. Така кількість місць для паркування дуже мала – отож майбутні власники автомобілів змушені будуть ставити свої транспортні засоби деінде. Звісно, від цього страждатимуть вулиці Оболоні, які і так перенасичені автівками.

Нагадаємо, непроста історія із зведенням чергової багатоповерхівки почалася ще в 2016 році. Тоді Київрада проголосувала за рішення, яке дозволило ТОВ «Соллур» зводити біля станції метро «Оболонь» житлово-діловий центр багатофункціонального призначення.

Згодом у цій справі розбиралася Київська місцева прокуратура № 5 (Оболонський район). «Будівництво проводиться без розширення інфраструктури, довгий час маскувалось як створення скверу, небезпечно розташовано поблизу станції метро «Оболонь» і т.д. Паспорт будівництва наглядно відсутній», – ідеться в документі.

Проте, попри суспільний резонанс та невдоволення місцевих жителів, будівництво багатоповерхівки триває.

Нагадаємо, торговий центр April City знову будують «з розмахом» – прямо на проїжджій частині. Нові опори з’явилися на дорозі, вкравши полосу руху зі сторони Кільцевої на повороті з Леся Курбаса.

Додамо, що це вже не перше захоплення будівельниками автодороги. Влітку 2020 року у столиці спалахнув скандал, коли обурені кияни почали масово скаржитись на свавілля забудовників. Тоді ТРЦ також будували за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.