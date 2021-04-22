Верховний Суд дозволив будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі

Забудовник планував будівництво на Андріївському узвозі готелю Mercure Andreyevskiy заввишки близько 30 метрів

Нещодавно Верховний Суд України дозволив будівництво готелю на Андріївському узвозі, 14-16. Суд залишив без змін постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, якою було скасовано наказ ДАБК про анулювання дозволу на будівельні роботи. Про це повідомила колишня депутатка Київради Ольга Балицька на своїй сторінці у Facebook.

Ексдепутатка нагадала, що ще у 2018 році ДАБК провів перевірку будівництва готелю на Андріївському узвозі, 14-16, за результатами якої склав протокол про правопорушення, приписи про усунення порушення вимог законодавства та про зупинення робіт, а також видав наказ про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Усі ці документи забудовник оскаржив у суді, але перша інстанція його позов не задовольнила.

«Натомість, на думку другої і третьої інстанцій інспектори ДАБК порушили строки проведення перевірки, а тому приписи і наказ ДАБК мають бути скасовані, незважаючи ні на перевищення висотності, ні на інші численні порушення забудовником вимог законодавства України у сфері культурної спадщини, ні на супротив громади і депутатів Київради», – зазначила Балицька.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва від 12 червня 2018 року, яким анульовано дозвіл на будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 у Подільському районі.

Київська міська державна адміністрація оскаржила рішення суду щодо будівництва готельного комплексу на Андріївському узвозі, 14-16.

Нагадаємо, ПП «Маркон» з 2006 року є орендарем ділянки площею 0,19 га на Андріївському узвозі, 14-16.

Забудовник планував будівництво готелю Mercure Andreyevskiy на 9 поверхів заввишки близько 30 метрів, хоча максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів. Ця забудова призвела до акцій протесту.

21 червня 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 та розірвання договору оренди з приватним підприємством «Маркон».

У листопаді 2018-го мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи щодо зведення скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

У липні 2019 року ПП «Маркон» зареєструвало за собою на праві приватної власності об’єкт незавершеного будівництва «Готельний комплекс із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту» на Андріївському узвозі, 14-16. Торік забудовник представив громадськості два нові варіанти готелю.

Власником ПП «Маркон» є віргінська компанія «Кентрон Девелопмент Інк.» (Kentron Development Inc.), керівником – Валерій Павлюк.