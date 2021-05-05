У центрі Києва руйнують історичний будинок, в якому живуть люди (фото)

Забудовник «добиває» будівлю, щоб швидше її визнали аварійною

У Києві знищується ще один старовинний будинок, розташований на вулиці Володимирській, 93.

Будівля знаходилася в чудовому стані, поки будівельна компанія не почала забивати палі впритул до фундаменту і стін будівлі. Зі стелі посипалася штукатурка, а по стінах пішли тріщини, пише Апостроф.

За словами мешканців, вони зверталися до всіх можливих інстанцій і правоохоронних органів, але там не помічають проблеми.

Жити в будинку стало банально небезпечно, тому більшість мешканців були змушені з'їхати і продати свої квартири... забудовнику. Нові «власники», а за фактом представники забудовника, зняли в будинку батареї і вікна, щоб швидше «добити» будівлю.

Мета досягнута, тепер будівля дійсно нагадує аварійну.

Завдяки «ремонту» над вікном будівлі обвалилася перемичка, а над іншими вікнами пішли тріщини. Їх обвалення – питання найближчого часу.

Всередині видовище ще більш гнітюче. Тріщини є на всіх поверхах, крізь деякі з них можна побачити вулицю.

На даний момент будівля мало вивчена, але це не привід руйнувати її або ставити під сумнів історичну цінність. Краєзнавець Антон Короб вважає, що за зовнішніми ознаками це прибутковий будинок (житловий будинок, побудований для здачі квартир в оренду) кінця 19 століття. За його словами, будинок не внесено до переліку об'єктів нерухомої культурної спадщини, але він перебуває у центральному історичному ареалі Києва і будь-які роботи тут мають погоджуватись з Міністерством культури та інформаційної політики. Унікальність будинку для історії Києва підтверджують і інтер'єри. На стелі в під'їзді збереглася рідкісна для столиці ліпнина з рослинами і комахами (серед яких привертають увагу величезні мухи), виконана в стилі модерн.

Громадська організація «Мапа реновації», що займається збереженням культурної спадщини, планує підготувати документи для подачі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Таким чином, будівля зможе отримати статус пам'ятки історії та архітектури і додатковий захист від посягань. Третина будівлі все ще не належить забудовнику - частина мешканців продовжує відстоювати свої права, сподіваючись на допомогу влади та громадськості.

Як повідомлялося, 22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. Але 27 квітня особняк Баккалинського було внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Нагадаємо також, що 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.