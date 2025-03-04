Головна Київ Новини
search button user button menu button

Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати
Зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління рослин
фото з відкритих джерел

Придбання, збут і розповсюдження рідкісних ранньоквітучих рослин є порушенням законодавства України

Напередодні сезону цвітіння первоцвітів столична міська влада звернулася до киян із закликом утриматися від купівлі підсніжників, пролісків та інших рідкісних ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА та заяву директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

«Березень розпочався з відносно теплої погоди, тож незабаром почнуть квітнути первоцвіти. Традиційно закликаємо киян і гостей міста не зривати та не купувати ранньоквітучі рослини. Нагадаю, що зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління. Із кожним роком цих рослин стає дедалі менше, й одного дня вони можуть просто зникнути. Тож маємо бути свідомими та докладати зусиль, щоб рідкісні ранньоквітучі рослини і надалі тішили своєю красою не лише нас, а й наступні покоління», – заявив Олександр Возний.

Він додав, що первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин, а більшість із них, зокрема підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт і сон-трава, занесені до Червоної книги України та перебувають під охороною закону.

У департаменті нагадали, що придбання, збут і розповсюдження рідкісних ранньоквітучих рослин є порушенням законодавства України.

«Такі дії переслідуються правоохоронними органами і караються штрафом від 1 700 до 3 655 грн. Крім того, за один екземпляр незаконно добутої рослини, занесеної до Червоної книги України, передбачена відповідна компенсація», – застерегли у департаменті.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція столичного округу з 17 лютого по 15 травня 2025 року у Києві та Київській області проводить операцію «Первоцвіт-2025». Як зазначається, основною метою операції є підвищення рівня екологічної свідомості та залучення громадян до збереження унікальної флори нашої країни.

До первоцвітів належать:

  • підсніжник звичайний,
  • пролісок (сцилла),
  • шафран Гейфеля (крокус),
  • сон-трава (простріл),
  • рябчик шаховий,
  • білоцвіт весняний,
  • цибуля ведмежа (черемша),
  • медуниця лікарська,
  • анемона (вітряниця),
  • хохлатка порожниста,
  • ряст ущільнений та
  • фіалка запашна.
Первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин
Первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин
фото з відкритих джерел

Державна екологічна інспекція Столичного округу нагадує, що збирання первоцвітів шкодить природі, оскільки перешкоджає утворенню насіння, адже ці рослини розмножуються не лише цибулинами. 

Нагадаємо, у низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.

Читайте також:

Теги: квіти влада рослини компенсація весна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столичні митники виявили опудала у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю
Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
Сьогодні, 10:54
Генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
22 лютого, 20:47
Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
18 лютого, 16:46
Минулого року в Росії було затримано 30 громадян Латвії
Одна із країн Європи заборонить туристичні поїздки до Росії та Білорусі
15 лютого, 03:44
Загалом до 2036 року Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (це близько 5,2 млрд євро)
Майже €1,6 млрд на відбудову. Швейцарія ухвалила нову програму допомоги для України
12 лютого, 22:00
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці». Всеукраїнський конгрес фермерів попередив про наслідки
11 лютого, 13:09
Напруження у відношеннях давніх знайомих Ільхама Алієва та Володимира Путіна досягло давно не баченого градусу
Як Алієв послав Путіна. Чи втратить Кремль союзника?
10 лютого, 21:00
Володимир Зеленський під час інтерв'ю
Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
9 лютого, 22:02
У світовій практиці постконфліктні вибори – це 9-12 місяців підготовки, – Айвазовська
Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали
9 лютого, 10:00

Новини

Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади
Агентство Reuters знову без дозволу вийшло в прямий ефір із Києва: реакція влади
Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати
Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Києві приспущено головний прапор України: причина
Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи
Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
26K
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
23K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
21K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
7277
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua