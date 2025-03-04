Штраф у кілька тисяч: які весняні квіти заборонено продавати та купувати

Зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління рослин

Придбання, збут і розповсюдження рідкісних ранньоквітучих рослин є порушенням законодавства України

Напередодні сезону цвітіння первоцвітів столична міська влада звернулася до киян із закликом утриматися від купівлі підсніжників, пролісків та інших рідкісних ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА та заяву директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

«Березень розпочався з відносно теплої погоди, тож незабаром почнуть квітнути первоцвіти. Традиційно закликаємо киян і гостей міста не зривати та не купувати ранньоквітучі рослини. Нагадаю, що зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління. Із кожним роком цих рослин стає дедалі менше, й одного дня вони можуть просто зникнути. Тож маємо бути свідомими та докладати зусиль, щоб рідкісні ранньоквітучі рослини і надалі тішили своєю красою не лише нас, а й наступні покоління», – заявив Олександр Возний.

Він додав, що первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин, а більшість із них, зокрема підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт і сон-трава, занесені до Червоної книги України та перебувають під охороною закону.

У департаменті нагадали, що придбання, збут і розповсюдження рідкісних ранньоквітучих рослин є порушенням законодавства України.

«Такі дії переслідуються правоохоронними органами і караються штрафом від 1 700 до 3 655 грн. Крім того, за один екземпляр незаконно добутої рослини, занесеної до Червоної книги України, передбачена відповідна компенсація», – застерегли у департаменті.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція столичного округу з 17 лютого по 15 травня 2025 року у Києві та Київській області проводить операцію «Первоцвіт-2025». Як зазначається, основною метою операції є підвищення рівня екологічної свідомості та залучення громадян до збереження унікальної флори нашої країни.

До первоцвітів належать:

підсніжник звичайний,

пролісок (сцилла),

шафран Гейфеля (крокус),

сон-трава (простріл),

рябчик шаховий,

білоцвіт весняний,

цибуля ведмежа (черемша),

медуниця лікарська,

анемона (вітряниця),

хохлатка порожниста,

ряст ущільнений та

фіалка запашна.

Первоцвіти належать до рідкісних і зникомих видів рослин фото з відкритих джерел

Державна екологічна інспекція Столичного округу нагадує, що збирання первоцвітів шкодить природі, оскільки перешкоджає утворенню насіння, адже ці рослини розмножуються не лише цибулинами.

Нагадаємо, у низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.