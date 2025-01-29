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У трьох районах Києва наприкінці січня зацвіли сакури (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У трьох районах Києва наприкінці січня зацвіли сакури (фото)
У Києві розквітли перші сакури
фото: Олександр Возний, Facebook

Очільник столичного Департаменту захисту довкілля наголосив, що цвітіння «не в сезон» шкодить рослинам

Одразу у кількох районах Києва, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури. Про це повідомив начальник у Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний у Facebook. 

На думку Возного, це тривожний сигнал.

«Зазвичай сакури розквітають у квітні. А такі зміни у періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, спричиненою глобальною зміною клімату. Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві: 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які, за багаторічними спостереженнями метеорологів, відповідають кінцю березня», – пояснив фахівець.

Зазвичай сакури розквітають у квітні
Зазвичай сакури розквітають у квітні
фото: Олександр Возний, Facebook

Возний наголосив, що цвітіння «не в сезон» шкодить рослинам з кількох причин: виснажуються ресурси, існує ризик пошкодження морозами, відсутність комах-запилювачів у зимовий період, порушення природного циклу, а також зниження стійкості до хвороб.

Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві
Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві
фото: Олександр Возний, Facebook

Водночас, додав очільник столичного Департаменту захисту довкілля,  такі погодні аномалії спостерігаються не лише в Україні. Наприклад, у Мексиці все раніше розквітають культові дерева жакаранди, період цвітіння яких має припадати на весну, а у Великій Британії цього року вже помітили джмелів, що почали будувати гнізда у зимові місяці. 

Учора «Главком» писав, що у низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.

До слова, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Згідно з повідомленням, 26 січня у Києві максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року. 

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Теги: Київ глобальное потепление квіти повітря

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