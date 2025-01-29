У трьох районах Києва наприкінці січня зацвіли сакури (фото)

Очільник столичного Департаменту захисту довкілля наголосив, що цвітіння «не в сезон» шкодить рослинам

Одразу у кількох районах Києва, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури. Про це повідомив начальник у Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний у Facebook.

На думку Возного, це тривожний сигнал.

«Зазвичай сакури розквітають у квітні. А такі зміни у періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, спричиненою глобальною зміною клімату. Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві: 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які, за багаторічними спостереженнями метеорологів, відповідають кінцю березня», – пояснив фахівець.

Зазвичай сакури розквітають у квітні фото: Олександр Возний, Facebook

Возний наголосив, що цвітіння «не в сезон» шкодить рослинам з кількох причин: виснажуються ресурси, існує ризик пошкодження морозами, відсутність комах-запилювачів у зимовий період, порушення природного циклу, а також зниження стійкості до хвороб.

Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві фото: Олександр Возний, Facebook

Водночас, додав очільник столичного Департаменту захисту довкілля, такі погодні аномалії спостерігаються не лише в Україні. Наприклад, у Мексиці все раніше розквітають культові дерева жакаранди, період цвітіння яких має припадати на весну, а у Великій Британії цього року вже помітили джмелів, що почали будувати гнізда у зимові місяці.

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