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Одна із країн Європи заборонить туристичні поїздки до Росії та Білорусі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Одна із країн Європи заборонить туристичні поїздки до Росії та Білорусі
Минулого року в Росії було затримано 30 громадян Латвії
фото: Цензор.нет

Причина – ризики порушення прав латвійських громадян у цих країнах

Латвія має намір обмежити туристичні поїздки своїх громадян до Росії та Білорусі через загрозу з боку ворожих спецслужб. Про це повідомляє Politico.

У четвер латвійський парламент розпочав розгляд законопроєкту, який забороняє туристичним агентствам організовувати подорожі до Росії та Білорусі. Причиною таких заходів стали ризики порушення прав латвійських громадян у цих країнах, а також загроза їхньої вербовки у шпигунську діяльність.

Депутат від партії "Нова Єдність" Гатіс Лієпінш, яка ініціювала цей законопроєкт, заявив, що вони не можуть дозволити, щоб автобуси з їх громадянами їхали до країн, які відкрито заявляють про своє бажання окупувати Латвію.

За його словами, минулого року в Росії було затримано 30 громадян Латвії, а можливості латвійських державних установ допомогти в таких ситуаціях дуже обмежені.

Нагадаємо, міністр з питань штучного інтелекту Об'єднаних Арабських Еміратів Омар бен Султан аль-Улама анонсував проєкт Dubai Loop – розгалужену мережу підземних тунелів, яку збудує компанія Boring Company, що належить Ілону Маску. Про це пише Construction Week Online.

«Ми маємо намір реалізувати спільний проєкт Dubai Loop, який охопить найгустонаселеніші райони міста, щоб люди могли добиратися з однієї точки до іншої», – заявив міністр, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

За словами Маска, мережа тунелів у Дубаї «буде схожа на червоточину» (гіпотетична топологічна особливість простору, що в кона частина є «тунелем» у просторі – «Главком»).

До слова, влада Великої Британії запланувала побудувати 12 міст нового покоління по всій країні, заявив прем'єр-міністр європейської країни Кір Стармер.

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Теги: Білорусь росія міністр Латвія влада парламент законопроєкт

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