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Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
Володимир Зеленський під час інтерв'ю
фото: Офіс президента

«Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію» – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни. Про це він сказав в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

«Що стосується виборів – ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми би провели вибори, ми як ніхто хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться.

Що таке вибори сьогодні? Я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, русскі будуть щасливі. Питання боєздатності, духу, тощо, ти втрачаєш. І законодавчо ти не можеш тримати таку армію.

Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутись додому, і навіть ті, хто не буде повертатись, морально… все, це пауза. І Росія обов'язково буде використовувати це для контрнаступальних дій», – пояснив президент.

Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових, людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном.

«Ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже: «Ми не віримо в ці вибори». Хоча мене і не цікавить їх думка, але вони скажуть: «Ці вибори були нелегітимні». А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють русскі? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму – під дулом зброї. Чого хочуть русскі? Саме цього – повна дестабілізація в Україні. Тому я би був дуже обережним з цим питанням», – висловив свою позицію глава держави.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.  

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Теги: росіяни вибори війна референдум посол воєнний стан Володимир Зеленський Україна президент влада населення Оксана Маркарова росія

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