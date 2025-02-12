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Майже €1,6 млрд на відбудову. Швейцарія ухвалила нову програму допомоги для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Майже €1,6 млрд на відбудову. Швейцарія ухвалила нову програму допомоги для України
Загалом до 2036 року Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (це близько 5,2 млрд євро)
фото з відкритих джерел

Програма від Швейцарії охоплює три основні напрямки

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд). Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

За реалізацію програми відповідатиме посол Жак Гербер, уповноважений Федеральної ради Швейцарії у справах України.

Програма охоплює три основні напрямки:

  • економічне відновлення – підтримку українських малих та середніх підприємств, інтеграцію бізнесу у світовий ринок, відбудову міської інфраструктури та ремонт пошкоджених об'єктів, особливо в прифронтових районах;
  • розвиток суспільних послуг – покращення медицини, освіти, соціального захисту, енергопостачання та транспорту. Особливий акцент – на прозорості та залученні місцевої влади до процесу відбудови;
  • захист цивільного населення та підтримка миру – надання екстреної гуманітарної допомоги, розмінування, пошук зниклих безвісти та документування воєнних злочинів.

«Програма передбачає широкий спектр заходів, спрямованих на надання екстреної допомоги, створення справедливого і стійкого миру та надання українському народу основи для майбутнього» – йдеться в повідомленні.

Загалом до 2036 року Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (це близько 5,2 млрд євро).

Нагадаємо, Швейцарія ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба уряду країни. Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.

До слова, влада Швейцарії посилила доступ до захисного статусу S для біженців з України, який дає право на перебування в країні та отримання допомоги від держави. Про це пише газета SonntagsZeitung.

Якщо у 2022 році місцева влада схвалила близько 99% запитів на надання такого статусу, то нині частка позитивних рішень помітно знизилася і становить лише 87%.

Раніше уряд Швейцарії виділив для України новий зимовий пакетдопомоги на суму 45 млн швейцарських франків (48 млн євро). Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти будинків і гуманітарних потреб.

Теги: Швейцарія місцева влада ринок посол ремонт розмінування влада населення військова допомога гуманітарна допомога

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