Головна Київ Новини
search button user button menu button

Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
Столичні митники виявили опудала у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю
фото: Київська митниця/Facebook

Вилучені зразки мають музейну та освітню цінність 

Опудала трьох птахів, що належать до видів «лунь очеретяний» та «сова вухата», які охороняються кількома міжнародними природоохоронними конвенціями, київські митники зберегли від незаконного вивезення за межі України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю

Як повідомляється, столичні митники виявили опудала у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю. Прямували опудала до Великобританії та США, а відправницею всіх посилок була одна й та сама мешканка Чернігівщини.

Опудала сови вухатої, вилучені столичними митниками
Опудала сови вухатої, вилучені столичними митниками
фото: Київська митниця/Facebook

«Експерти Національний науково-природничий музей НАН України, куди митники скерували знахідки на експертизу, визначили, що це опудала птахів – луня очеретяного (Circus aeruginosus) і сови вухатої (Asio otus). Ці зразки мають музейну та освітню цінність та рекомендуються до внесення до Музейного фонду України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидва види птахів перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), а також охороняються Бернською Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.

3 фото
На весь екран
Опудала птахів намагалася незаконно переправити за кордон мешканка Чернігівщини
фото: Київська митниця/Facebook
Лунь очеретяний гніздиться по всій території України, крім гірських районів. Сова вухата – осілий та кочовий птах України. Обидва цих види можуть опинитися під загрозою зникнення, якщо торгівля такими зразками строго не регулюватиметься.

Митники нагадали, що Конвенцією CITES, зокрема, передбачено, що для експорту будь-якої зазначеної в переліках до конвенції тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції.

«На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародних поштових відправленнях були відсутні», – повідомили столичні митники.

Щодо відправниці Київською митницею було складено три протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, усі три опудала вилучено.

Раніше київські митники завадили незаконному вивезенню з України до США зубів мамутів, ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати їх намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10.  Як повідомили на Київській митниці, шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувало поштове відправлення з міста Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

Також київські митники зберегли від незаконного вивезення до США та Бельгії опудала червонокнижної видри та двох сов, що підпадають під дію кількох міжнародних природоохоронних конвенцій. 

Читайте також:

Теги: митниця торгівля документи музей тварини кордон рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ляшко наголосив, що академічна доброчесність – це основа якісної освіти
Плагіат в університеті Шупика: Ляшко заявив про звільнення керівництва вченої ради
25 лютого, 13:57
2 березня – Всесвітній день психічного здоров’я підлітків
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
У 2024 році Україна уклала безпекову угоду з Норвегією
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
11 лютого, 08:54
Отримати китайські товари у США стане складніше
Пошта США зупиняє прийом посилок з Китаю
5 лютого, 10:01
Вантаж надійшов із Туреччини і декларувався як оправи пластикові та металеві для окулярів з футлярами китайського виробництва
Справа на мільйон. Київська митниця конфіскувала незаконно ввезені оправи для окулярів
11 лютого, 13:53
Для здійснення угоди із потенційним «клієнтом» порушниця прибула до однієї з заправок столиці, де слідчі й затримали її
У Києві затримано росіянку, яка за $12 тис. переправляла ухилянтів до ЄС
11 лютого, 17:16
Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
18 лютого, 22:45
Під час зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася справжня суперечка
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
Українець намагався вивезти через кордон кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
Українець намагався вивезти через кордон кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
1 березня, 07:03

Новини

Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)
Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи
Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи
Київ готується стати містом музики ЮНЕСКО. Україна подала заявку
Київ готується стати містом музики ЮНЕСКО. Україна подала заявку
Привласнив майже 230 тис. грн. Киянин «забув» повідомити пенсійний фонд про смерть бабусі
Привласнив майже 230 тис. грн. Киянин «забув» повідомити пенсійний фонд про смерть бабусі
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
У Києві з'явився біговий маршрут у вигляді протеза ноги (фото)
У Києві з'явився біговий маршрут у вигляді протеза ноги (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
23K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
22K
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
17K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
11K
«Я не лише бачив сторіз, але і був в Україні». Актор Коллінз дорікнув Венсу за його слова

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua