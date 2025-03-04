Опудала рідкісних птахів врятовано від незаконного вивезення з України (фото)

Вилучені зразки мають музейну та освітню цінність

Опудала трьох птахів, що належать до видів «лунь очеретяний» та «сова вухата», які охороняються кількома міжнародними природоохоронними конвенціями, київські митники зберегли від незаконного вивезення за межі України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю.

Як повідомляється, столичні митники виявили опудала у трьох міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю. Прямували опудала до Великобританії та США, а відправницею всіх посилок була одна й та сама мешканка Чернігівщини.

Опудала сови вухатої, вилучені столичними митниками фото: Київська митниця/Facebook

«Експерти Національний науково-природничий музей НАН України, куди митники скерували знахідки на експертизу, визначили, що це опудала птахів – луня очеретяного (Circus aeruginosus) і сови вухатої (Asio otus). Ці зразки мають музейну та освітню цінність та рекомендуються до внесення до Музейного фонду України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидва види птахів перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), а також охороняються Бернською Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.

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Опудала птахів намагалася незаконно переправити за кордон мешканка Чернігівщини фото: Київська митниця /Facebook

Лунь очеретяний гніздиться по всій території України, крім гірських районів. Сова вухата – осілий та кочовий птах України. Обидва цих види можуть опинитися під загрозою зникнення, якщо торгівля такими зразками строго не регулюватиметься.

Митники нагадали, що Конвенцією CITES, зокрема, передбачено, що для експорту будь-якої зазначеної в переліках до конвенції тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції.

«На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародних поштових відправленнях були відсутні», – повідомили столичні митники.

Щодо відправниці Київською митницею було складено три протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, усі три опудала вилучено.

Раніше київські митники завадили незаконному вивезенню з України до США зубів мамутів, ссавців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки мають культурну та наукову цінність. Переслати їх намагалися в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10. Як повідомили на Київській митниці, шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній з посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувало поштове відправлення з міста Пирятина до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

Також київські митники зберегли від незаконного вивезення до США та Бельгії опудала червонокнижної видри та двох сов, що підпадають під дію кількох міжнародних природоохоронних конвенцій.