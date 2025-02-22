Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України

Генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну

Єврокомісія встановить конкретні щоденні дати виплат

Європейська комісія у 2026 році підготує юридичне рішення про повернення Польщею 91 мільйона євро, виділеного з фондів ЄС на закупівлю генераторів для України за попередньої влади «Права і справедливості». Як інформує «Главком», про це RMF FM повідомили у Єврокомісії у відповідь на запит.

Єврокомісія заявила, що на основі висновку Європейського управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) проведе оцінку проєкту закупівлі генераторів для України, який Польща мала реалізувати у 2023 році.

Не раніше 2026 року буде підготовлено звіт, який визначить вплив шахрайства і який стане основою для юридичного рішення ЄС про відшкодування грошей Польщею.

Після цього Єврокомісія встановить конкретні щоденні дати виплат. Сума відшкодування не перевищуватиме 91 мільйон євро – саме стільки отримала Варшава в межах угоди з ЄС, решта 22 мільйони євро ще не були перераховані.

Нагадаємо, ідеться про скандал із закупівлею генераторів за участю колишнього керівника Державного агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського.

Як встановило польське слідство, Кучмеровський сприяв контракту на закупівлю генераторів із івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади «Право і справедливість».

У результаті генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну – їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від «ПіС».

Минулого року Кучмеровського оголосили в розшук у Польщі.

Європейське управління з питань запобігання шахрайству завершило розслідування шахрайства ще у червні 2024 року, але публічно оголосило про його результати тільки цього тижня.

OLAF наказав Єврокомісії відшкодувати в Польщі трохи більше 91 мільйона євро, вже виплачених їй у вигляді попереднього фінансування.

Нагадаємо, ціна боєприпасів, які закуповувалися для України в рамках чеської ініціативи, виявилася завищеною. Про це заявив чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт. За його словами, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б.

Згодом у Міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова Вагенкнехта. Там заперечили, що чеська ініціатива з купівлі боєприпасів є марнотратною.