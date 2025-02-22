Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
Генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну
фото з відкритих джерел

Єврокомісія встановить конкретні щоденні дати виплат

Європейська комісія у 2026 році підготує юридичне рішення про повернення Польщею 91 мільйона євро, виділеного з фондів ЄС на закупівлю генераторів для України за попередньої влади «Права і справедливості». Як інформує «Главком», про це RMF FM повідомили у Єврокомісії у відповідь на запит.

Єврокомісія заявила, що на основі висновку Європейського управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) проведе оцінку проєкту закупівлі генераторів для України, який Польща мала реалізувати у 2023 році.

Не раніше 2026 року буде підготовлено звіт, який визначить вплив шахрайства і який стане основою для юридичного рішення ЄС про відшкодування грошей Польщею.

Після цього Єврокомісія встановить конкретні щоденні дати виплат. Сума відшкодування не перевищуватиме 91 мільйон євро – саме стільки отримала Варшава в межах угоди з ЄС, решта 22 мільйони євро ще не були перераховані.

Нагадаємо, ідеться про скандал із закупівлею генераторів за участю колишнього керівника Державного агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського.

Як встановило польське слідство, Кучмеровський сприяв контракту на закупівлю генераторів із івент-агентством, яке неодноразово надавало послуги тодішній партії влади «Право і справедливість».

У результаті генератори були неналежної якості й так і не потрапили в Україну – їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від «ПіС».

Минулого року Кучмеровського оголосили в розшук у Польщі.

Європейське управління з питань запобігання шахрайству завершило розслідування шахрайства ще у червні 2024 року, але публічно оголосило про його результати тільки цього тижня.

OLAF наказав Єврокомісії відшкодувати в Польщі трохи більше 91 мільйона євро, вже виплачених їй у вигляді попереднього фінансування.

Нагадаємо, ціна боєприпасів, які закуповувалися для України в рамках чеської ініціативи, виявилася завищеною. Про це заявив чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт. За його словами, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б. 

Згодом у Міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова Вагенкнехта. Там заперечили, що чеська ініціатива з купівлі боєприпасів є марнотратною.

Читайте також:

Теги: Польща Єврокомісія армія партії слідство скандал фінансування розслідування послуги влада розшук Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами
У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв
17 лютого, 15:17
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
16 лютого, 14:41
Шмигаль заявив, що від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк мобілізував на підтримку України понад €2 млрд.
Україна та Європейський інвестиційний банк уклали важливі угоди: деталі
10 лютого, 15:35
Кишинів пообіцяв, що не буде блокувати постачання газу до окупованого Росією регіону Молдови
Придністров’я відмовилось від допомоги ЄС на 60 млн євро
10 лютого, 12:12
Тіна Кароль представила нову версію хіта «Скандал» українською мовою
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
9 лютого, 10:25
Жителів навколишніх населених пунктів закликали зберігати спокій
У Білоцерківському районі сьогодні буде гучно: влада звернулася до жителів регіону
6 лютого, 08:56
Міністерство освіти у Вашингтоні очікують зміни
Ілон Маск почав перевірки чергового американського відомства
5 лютого, 09:55
Дуда знову заговорив про відправку військ до України
«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
3 лютого, 11:03
Генерал назвав судовий процес проти нього «свавіллям»
Затриманий за провал оборони Харківщини генерал Галушкін захотів стати солдатом
24 сiчня, 15:51

Соціум

Папа Франциск у критичному стані: що кажуть лікарі
Папа Франциск у критичному стані: що кажуть лікарі
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
У Франції двоє безхатьків викрали банківську картку і виграли 500 тисяч євро
У Франції двоє безхатьків викрали банківську картку і виграли 500 тисяч євро
Німеччина розслідує диверсію на своєму військовому кораблі
Німеччина розслідує диверсію на своєму військовому кораблі
Дрони СБУ зупинили роботу однієї з ключових нафтоперекачувальних станцій на Кубані
Дрони СБУ зупинили роботу однієї з ключових нафтоперекачувальних станцій на Кубані
Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається
Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
111K
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
24K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
7654
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
7214
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua