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Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
ілюстрація: findlaw.com

США запустили кампанію з депортації нелегальних мігрантів 

Американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на своїй сторінці в соцмережі X. Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в'їзд. Про це пише Foxsanantonio.

«Я оголошую про багатомільйонну загальнонаціональну та міжнародну рекламну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів зараз же покинути нашу країну, інакше їм загрожує депортація з неможливістю повернутися до США. Це є серйозним попередженням для нелегальних мігрантів, які вчиняють злочини», – написала міністр.

У публікації Ноем також заявила, що влада суворо припинятиме незаконне перетинання кордону, а злочинцям у США немає місця. Наприкінці прозвучала фраза «Зробимо Америку знову безпечною», що посилає до передвиборного гасла Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить подавати до суду на штати та міста, які перешкоджають боротьбі з нелегальною міграцією.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.

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Теги: політика Дональд Трамп міністр депортація США соціум соцмережі мігранти влада

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