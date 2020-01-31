Шведський стіл у їдальнях: половина шкіл Києва харчуються по-новому



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Серед лідерів впровадження - п'ять районів столиці

У половині шкіл Києва учнів харчують за сучасними формами: діти обирають страви за принципом «шведського столу» або із двох-трьох запропонованих страв. Таке харчування обов’язково включає до дитячих сніданків та обідів свіжі овочі та фрукти, йогурти та напої на вибір. Серед лідерів із впровадження зазначених змін – Шевченківський, Дарницький, Оболонський, Подільський та Дніпровський райони.

Такі суттєві перетворення відбулися за останній рік і міська влада не зменшує темп, тому що основне завдання – зробити якісним шкільне харчування у всіх столичних школах. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський за результатами наради з керівниками закладів освіти, начальниками районних управлінь освіти, керівництвом ГУ Держпродспоживслужби в Києві та операторами ринку.

«Контролювати процес харчування за міський кошт мають бракеражні комісії, до яких обов’язково повинні входити батьки учнів. У разі повернення дітьми більше половини страви, що буде відповідним чином заактовано, управління освіти зобов’язане не оплачувати таку послугу. Крім того, якщо ГУ Держпродспоживслужби винесе припис через неякісну або небезпечну їжу на компанію, яка годує діточок, буде накладено штрафні санкції у розмірі 20% від суми договору. Усі райони міста, окрім Дарницького, передбачили такі жорсткі санкції з метою застосування реальних важелів впливу щодо якості та безпечності їжі для дітей», – зазначив Мондриївський.

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві супроводжує цей проєкт рекомендаціями із забезпечення контролю за якістю та безпечністю дитячого харчування. Суттєвим поступом для таких змін мало б стати затвердження Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки переліку продуктів харчування для закладів освіти, прийняття якого очікується усіма зацікавленими сторонами уже два роки.

Як зауважила директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, сьогодні керівники районних управлінь та закладів освіти отримали весь необхідний інструментарій для повного контролю за якістю послуг з організації харчування. У місті створені всі умови для повного переходу на нові системи харчування, є необхідне фінансування і тому будь-яке зволікання зі змінами – це вже персональна відповідальність керівників районних управлінь освіти та шкіл.