Сигнал для України. До Києва прибув віцеканцлер Німеччини

Це перший візит Хабека до України після початку повномасштабної війни

З робочим візитом до України сьогодні прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек. Про це повідомляє Spiegel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після прибуття на київський вокзал Хабек наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, що «Німеччина вірить у її перемогу, що вона буде відновлена, що Європа зацікавлена, аби Україна і в майбутньому була економічно сильним партнером».

Це перший візит Хабека до України після початку повномасштабної війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що сьогодні у Києві з робочим візитом також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України.

Також посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництва і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС.