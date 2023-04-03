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Сигнал для України. До Києва прибув віцеканцлер Німеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сигнал для України. До Києва прибув віцеканцлер Німеччини
Хабек прибув на київський вокзал
фото: Christoph Soeder / dpa

Це перший візит Хабека до України після початку повномасштабної війни

З робочим візитом до України сьогодні прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек. Про це повідомляє Spiegel.

Після прибуття на київський вокзал Хабек наголосив, що його візит може дати Україні чіткий сигнал, що «Німеччина вірить у її перемогу, що вона буде відновлена, що Європа зацікавлена, аби Україна і в майбутньому була економічно сильним партнером».

Це перший візит Хабека до України після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві з робочим візитом також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. 

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України.

Також посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництва і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС.

Теги: Німеччина Україна війна Київ

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