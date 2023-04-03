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До України прибула генсек Ради Європи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України прибула генсек Ради Європи
Заступниця глави МЗС Еміне Джапарова та генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич
фото: Еміне Джапарова / Twitter

Україна обговорить з генсеком Європи притягнення російських військових злочинців до відповідальності

З робочим візитом до Києва прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Джапарова подякувала Пейчинович-Бурич за ініціативу створити Реєстр збитків, завданих агресією РФ і зазначила, що обговорила з нею подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

До України прибула генсек Ради Європи фото 1

Раніше повідомлялося, що Рада Європи викреслила Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Теги: Київ війна Україна

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