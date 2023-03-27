Уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України

Планується організація спеціалізованих конференцій, діалогових форумів і семінарів

Федеральний уряд Німеччини запускає платформу, яка має підтримати та зміцнити зобов’язання ФРН щодо відновлення України та об’єднати державних і недержавних учасників процесу. Офіційний старт платформі дано сьогодні, 27 березня, у Міністерстві економічного розвитку ФРН, повідомляє «Укрінформ».

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«Відбудова України – величезне завдання.., з яким не можуть упоратися уряди поодинці. Тут потрібно залучення цілих суспільств. Ми у Німеччині маємо велике бажання долучитися до відбудови України», – заявила міністр економічного розвитку Свенья Шульце.

За її словами, відбудова України вже розпочинається, хоч війна ще триває. При цьому довгострокова перспектива та раннє планування важливі заради стійкості українського суспільства, а також для успішної та ефективної відбудови країни.

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Платформа відбудови України розглядається як місце зустрічі та обміну інформацією представників бізнесу, активних громадян, муніципалітетів Німеччини та України. Планується організація спеціалізованих конференцій, діалогових форумів і семінарів. Перший захід запланований на квітень.

Посол України в ФРН Олексій Макеєв на інавгураційній конференції наголосив, що українці розраховують на взаємовигідне співробітництво, а не просто на допомогу, і закликав інвестувати та купувати українські товари.

Раніше посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництва і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС.