Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України
Перший захід запланований на квітень
фото: Polskie Radio 24

Планується організація спеціалізованих конференцій, діалогових форумів і семінарів

Федеральний уряд Німеччини запускає платформу, яка має підтримати та зміцнити зобов’язання ФРН щодо відновлення України та об’єднати державних і недержавних учасників процесу. Офіційний старт платформі дано сьогодні, 27 березня, у Міністерстві економічного розвитку ФРН, повідомляє «Укрінформ».

«Відбудова України – величезне завдання.., з яким не можуть упоратися уряди поодинці. Тут потрібно залучення цілих суспільств. Ми у Німеччині маємо велике бажання долучитися до відбудови України», – заявила міністр економічного розвитку Свенья Шульце.

За її словами, відбудова України вже розпочинається, хоч війна ще триває. При цьому довгострокова перспектива та раннє планування важливі заради стійкості українського суспільства, а також для успішної та ефективної відбудови країни.

Платформа відбудови України розглядається як місце зустрічі та обміну інформацією представників бізнесу, активних громадян, муніципалітетів Німеччини та України. Планується організація спеціалізованих конференцій, діалогових форумів і семінарів. Перший захід запланований на квітень.

Посол України в ФРН Олексій Макеєв на інавгураційній конференції наголосив, що українці розраховують на взаємовигідне співробітництво, а не просто на допомогу, і закликав інвестувати та купувати українські товари.

Раніше посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництва і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС.

Теги: Німеччина міністр війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти зігнали «поліцію» на вулицю Івана Алєксєєва в Мелітополі
«Бавовна» в Мелітополі: стали відомі подробиці вибуху
23 березня, 07:57
Олаф Шольц закликав Захід продовжувати допомагати Україні
Шольц припустив, коли закінчиться війна РФ проти України
21 березня, 06:36
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
14 березня, 13:01
Чи надасть Фінляндія винищувачі Україні? Роз’яснення прем'єрки
Чи надасть Фінляндія винищувачі Україні? Роз’яснення прем'єрки
13 березня, 20:43
Окупанти на Запоріжжі створюють «народне ополчення»
На Запоріжжі гауляйтери придумали, як поповнити лави гарматного м’яса
11 березня, 06:41
Небезпека залишається. Окупанти вивели в море ракетоносії
Небезпека залишається. Окупанти вивели в море ракетоносії
9 березня, 10:32
Пастор Анатолій Волошин крайній праворуч
З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим
8 березня, 09:25
З аеродрому в Єйську після вибухів зникло шість винищувачів: супутникові знімки
З аеродрому в Єйську після вибухів зникло шість винищувачів: супутникові знімки
3 березня, 18:53
Як відрізняється зарплата в Україні та Польщі: інфографіка
Як відрізняється зарплата в Україні та Польщі: інфографіка
3 березня, 08:09

Політика

Уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України
Уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву
Страйкують McDonald's, аеропорт, кінотеатри. Що відбувається в Ізраїлі
Страйкують McDonald's, аеропорт, кінотеатри. Що відбувається в Ізраїлі
Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань
Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань
Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії
Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії
Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
Президент Сербії здивував новими заявами щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
59K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
30K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
24K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
22K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
20K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту